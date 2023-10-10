Путеводитель по новому сезону НХЛ. Российский взгляд

Западная конференция

Александр Георгиев («Колорадо Эвеланш»)

Георгиев — единственный основный российский голкипер команд Западной конференции. В минувшем сезоне россиянин провел 62 матча регулярки, выиграв конкуренцию у чеха Павла Францоуза. В этом сезоне соперничество не намечается — чех перенес операцию на приводящей мышце бедра и еще не восстановился. По мнению экспертов, в новом сезоне Георгиев может выйти в число лучших вратарей лиги. Портал The Hockey News поставил Георгиева на третье место в список претендентов на «Везину Трофи» (приз лучшему вратарю регулярного чемпионата). Ну и сам «Колорадо» — один из главных фаворитов Западной конференции в новом сезоне.

Никита Задоров («Калгари Флэймз»)

28-летний Задоров — ведущий защитник канадской команды. В минувшем сезоне Задоров провел за «Калгари» все 82 матча регулярного сезона, по преодолев отметку в 500 матчей в НХЛ. Прошлый сезон «Калгари» завершил на 9-м месте в Западной конференции, всего в двух очках от «Виннипег Джетс». В новый сезон команда входит с новым тренером — был отправлен в отставку опытный Дэррил Саттер, ранее дважды выигрывавший Кубок Стэнли с «Лос-Анджелес Кингз», а в 2004 вместе с «Виннипег Джетс» доходивший до финала плей-офф. Новым тренером назначен Райан Хуска, до этого пять лет проработавший в клубе на позиции ассистента. Это первый опыт работы главным тренером команды НХЛ в карьере Хуски. Команда не растеряла свои лидеров и в новом сезоне будет одним из претендентов на попадание в плей-офф, в чем ей, безусловно, должен помочь Никита Задоров.

Владислав Гавриков («Лос-Анджелес Кингз»)

Гаврикова регулярно называют в числе лучших отечественных защитников. Гавриков весной был обменян в калифорнийский клуб из «Коламбуса». Летом защитник заключил контракт с «Лос-Анджелесом» на 2 года и 11,75 млн долларов. Для того, чтбы освободить место в платежке команды «Кингз» обменяли в «Филадельфию» защитника Уокера и вратаря Петерсена. По оценке экспертов, Гавриков должен стабилизировать оборону «Лос-Анджелеса». «Кингз» в прошедшем сезоне уступили в первом раунде Кубка Стэнли «Эдмонтону», в новом году от команды также ожидают выхода в плей-офф и яркой игры по ходу чемпионата.

Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш»)

После успешных 2021/2022 годов и победы в Кубке Стэнли, минувший сезон Валерия в НХЛ оказался не таким ярким. Тут и инцидент с вызовом полиции в номер Ничушкина, и как результат — ранний отъезд из команды. Позднее Ничушкин объяснил отъезд семейными обстоятельствами. В команде поддержали Ничушкина, лидеры, включая Нэтана Маккиннона, поздравили с возвращением. «Колорадо» — по-прежнему один из главных фаворитов Западной конференции. Болельщики вправе ожидать от Валерия Ничушкина яркой игры в звене с лидерами «Эвеланш» и достойных результатов в Кубке Стэнли.

Андрей Кузьменко («Ванкувер Кэнакс»)

Летом 2022 года Кузьменко перебрался из СКА в «Ванкувер» и сразу смог освоиться в команде, набрав 74 очков, закончив год всего в одном балле от Овечкина и Капризова. Главная интрига сезона, связанная с Кузьменко — сможет ли Андрей выдать второй сезон в НХЛ на том же уровне, что и первый. В минувшем сезоне «Ванкувер» был достаточно далеко от зоны плей-офф, в новом есть надежды на борьбу за место в восьмерке лучших команд Запада.

Иван Барбашев («Вегас Голден Найтс»)

Барбашев в феврале 2023 года был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Вегас» и сходу смог стать важным игроком в команде впоследствии завоевавшей Кубок Стэнли. Барбашев был включен в первое звено команды вместе с лидерами «Вегаса» Джеком Айкелом и Жонатаном Маршессо. В плей-офф Барбашев набрал 18 очков, по ходу розыгрыша Кубка несколько раз признавался одной из трех звезд матча. Партнеры отмечают надежность нападающего, хладнокровность при принятии решений и умение открывать пространство для партнеров по звену. Летом Барбашев подписал новый контракт на 5 лет с зарплатой на 5 млн долларов в год. «Вегас» не растерял свои сильнейших игроков и является одним из главных фаворитов Западной конференции. Также «Вегас» в своих соцсетях сделал постер с Барбашевым по мотивам одного из главных кинохитов лета — фильма «Барби». Прозвище россиянина в команде совпадает с названием фильма.

Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»)

Капризов — главная российская звезда Западной конференции НХЛ. В рейтинге лучших действующих игроков лиги по версии NHL Network Капризов — второй из российских нападающих, уступая лишь Никите Кучерову из «Тампы». Вот что пишет о Капризове на портале НХЛ аналитик Майк Рапп: «Этот парень особенный, и он был особенным с самого первого дня. Но давайте также констатируем очевидное. Он не играл с суперзвездами, но набивает статистику суперзвездными числами. Дело в том, что этот парень умеет обеспечивать себя самостоятельно, он самодостаточен. Он удерживает шайбу. Один из лучших в контроле шайбы, использовании своих перемещений на льду. У него шайбу не отобрать. Он может вести за собой команду, и мы видим, как он делает это в “Миннесоте”.

Кирилл Капризов — лидер команды, и наверняка сделает все возможное для выхода на новый уровень. В минувшем сезоне команда вышла в плей-офф, но уступила в первом раунде «Даллас Старс». В новом сезоне от команды можно ожидать такого же результата — попадание в восьмерку лучших Западной конференции, но поражение в первом раунде плей-офф.

Также в основных составах команд НХЛ Западной конференции играют:

Илья Любушкин, Павел Минтюков (оба — «Анахайм Дакс»), Иван Просветов («Аризона Койотис»), Илья Михеев («Ванкувер Кэнакс»), Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс»), Владислав Наместников («Виннипег Джетс»), Евгений Дадонов («Даллас Старз»), Ярослав Аскаров, Егор Афанасьев, Денис Гурьянов, Яков Тренин (все — «Нэшвилл Предаторз»), Александр Барабанов и Николай Кныжов (оба — «Сан-Хосе Шаркс»), Павел Бучневич, Алексей Торопченко (оба — «Сент-Луис Блюз»), Никита Зайцев («Чикаго Блэкхокс»).