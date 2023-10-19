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12:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Поздняков уверен, что россияне смогут выступить на Олимпийских играх в США без ограничений

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что отношение к россиянам уже меняется.

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Источник: РИА "Новости"

По словам главы ОКР, санкции с российских спортсменов будут сняты до Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Мы ставим перед собой цель выступить в США. Уверен, что санкции к тому моменту будут сняты и отношение к нам будет меняться. Оно уже меняется», — приводит ТАСС слова Позднякова.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

12 октября Международный олимпийский комитет временно отстранил Олимпийский комитет России. При этом МОК оставил за собой право на принятие решения по допуску российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

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