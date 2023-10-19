Поздняков уверен, что россияне смогут выступить на Олимпийских играх в США без ограничений

По словам главы ОКР, санкции с российских спортсменов будут сняты до Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Мы ставим перед собой цель выступить в США. Уверен, что санкции к тому моменту будут сняты и отношение к нам будет меняться. Оно уже меняется», — приводит ТАСС слова Позднякова.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.