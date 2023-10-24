Ирина Роднина: Руководство МОК играет в нечестную игру
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что отстранение российских спортсменов противоречит олимпийской хартии.
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что отстранение российских спортсменов противоречит олимпийской хартии.
В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с силовыми структурами. Также отмечалось, что российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.
Ирина Роднина прокомментировала для «Матч ТВ» возможный бойкот Олимпийских игр в Париже 2024 года.
"Мы и так проводим немало соревнований внутри страны. Насчет бойкота я считаю, что подобное решение должно принимать руководство страны и министерство спорта. Ориентироваться на высказывание одного или другого не совсем правильно. Мы должны понимать, что за этим последует. Я была категорически против, когда только начали говорить о том, что нельзя выступать без флага и гимна. Считаю, что мы обязаны были выступать, потому что к нам были предъявлены хоть и завышенные, но объективные претензии. Было действительно много случаев положительных допинг‑тестов у российских спортсменов.
С 2006 года по сегодняшний день мы потеряли более 40 олимпийских медалей. Мы сейчас не говорим о справедливости или несправедливости, но это факт. Это очень большая цифра. Естественно, МОК и WADA после этого сделали вывод, что это систематические серьезные нарушения в разных видах спорта от представителей одной страны.
В нынешней ситуации с отстранением российские спортсмены ничего не нарушали, это чисто политическое решение, противоречащее олимпийской хартии. Руководство МОК играет в нечестную игру, а надо помнить о существовании дисциплины fair play.
Поэтому решение о возможном бойкоте Олимпийских игр должны быть принято всеми. В 1980 году мы ехали на Олимпийские игры в Лейк‑Плэсид, зная, что за день до старта турнира будет сессия МОК, где будет решаться, проводить ли Олимпиаду в Москве. Мы все прекрасно понимали, что при отрицательном решении для России мы поднимаемся и улетаем обратно. В итоге было принято решение о бойкоте Олимпиады 1984 года. И сейчас нужно принимать решение, с которым будут согласны все. Половинчатого выбора здесь быть не может", — сказала Ирина Роднина.