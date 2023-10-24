Ирина Роднина: Руководство МОК играет в нечестную игру

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с силовыми структурами. Также отмечалось, что российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.

Ирина Роднина прокомментировала для «Матч ТВ» возможный бойкот Олимпийских игр в Париже 2024 года.

"Мы и так проводим немало соревнований внутри страны. Насчет бойкота я считаю, что подобное решение должно принимать руководство страны и министерство спорта. Ориентироваться на высказывание одного или другого не совсем правильно. Мы должны понимать, что за этим последует. Я была категорически против, когда только начали говорить о том, что нельзя выступать без флага и гимна. Считаю, что мы обязаны были выступать, потому что к нам были предъявлены хоть и завышенные, но объективные претензии. Было действительно много случаев положительных допинг‑тестов у российских спортсменов.

С 2006 года по сегодняшний день мы потеряли более 40 олимпийских медалей. Мы сейчас не говорим о справедливости или несправедливости, но это факт. Это очень большая цифра. Естественно, МОК и WADA после этого сделали вывод, что это систематические серьезные нарушения в разных видах спорта от представителей одной страны.

В нынешней ситуации с отстранением российские спортсмены ничего не нарушали, это чисто политическое решение, противоречащее олимпийской хартии. Руководство МОК играет в нечестную игру, а надо помнить о существовании дисциплины fair play.