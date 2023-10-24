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24 октября, источник: Sportmail.ru

Ирина Роднина: Руководство МОК играет в нечестную игру

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что отстранение российских спортсменов противоречит олимпийской хартии.

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Источник: РИА "Новости"

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с силовыми структурами. Также отмечалось, что российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.

Ирина Роднина прокомментировала для «Матч ТВ» возможный бойкот Олимпийских игр в Париже 2024 года.

"Мы и так проводим немало соревнований внутри страны. Насчет бойкота я считаю, что подобное решение должно принимать руководство страны и министерство спорта. Ориентироваться на высказывание одного или другого не совсем правильно. Мы должны понимать, что за этим последует. Я была категорически против, когда только начали говорить о том, что нельзя выступать без флага и гимна. Считаю, что мы обязаны были выступать, потому что к нам были предъявлены хоть и завышенные, но объективные претензии. Было действительно много случаев положительных допинг‑тестов у российских спортсменов.
С 2006 года по сегодняшний день мы потеряли более 40 олимпийских медалей. Мы сейчас не говорим о справедливости или несправедливости, но это факт. Это очень большая цифра. Естественно, МОК и WADA после этого сделали вывод, что это систематические серьезные нарушения в разных видах спорта от представителей одной страны.

В нынешней ситуации с отстранением российские спортсмены ничего не нарушали, это чисто политическое решение, противоречащее олимпийской хартии. Руководство МОК играет в нечестную игру, а надо помнить о существовании дисциплины fair play.

Поэтому решение о возможном бойкоте Олимпийских игр должны быть принято всеми. В 1980 году мы ехали на Олимпийские игры в Лейк‑Плэсид, зная, что за день до старта турнира будет сессия МОК, где будет решаться, проводить ли Олимпиаду в Москве. Мы все прекрасно понимали, что при отрицательном решении для России мы поднимаемся и улетаем обратно. В итоге было принято решение о бойкоте Олимпиады 1984 года. И сейчас нужно принимать решение, с которым будут согласны все. Половинчатого выбора здесь быть не может", — сказала Ирина Роднина.

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