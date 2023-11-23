Роднина отреагировала на денежные требования международных федераций к россиянам

Напомним, ранее генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев рассказал, что федерации «через СМИ проверяют любые публичные связи с ЦСКА, “Динамо”, участие в церемониях награждения, в соревнованиях и так далее. В гимнастике такая проверка для спортсмена стоит 3 тысячи франков, для персонала — 1 500 франков. Международная федерация скалолазания просит за то же самое 5 тысяч франков. Стрельба из лука — 750 евро».

Роднина высказалась об этом.

"Международные федерации рассматривают все санкции против России как получение дополнительного дохода? Денег нет — закончились! Если они допускают, значит, ничего не будет. Мы достаточно выдержали времени. Сейчас пересматриваем многие международные договора. На все, что делается не в интересах нашей страны и граждан, будет предпринята достаточно жесткая позиция. Столько международных федераций и каждая хочет себя проявить. Хватит на них реагировать!