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13:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Во Франции начато расследование против главы оргкомитета ОИ-2024

Глава оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже Тони Эстанге стал фигурантом расследования Национальной финансовой прокуратуры Франции. Об этом сообщает издание Le Parisien.

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Источник: AP 2023

По информации источника, c 2018 по 2020 год Эстанге получал годовое вознаграждение в размере 270 тысяч евро, в то время как заработная плата руководителей оргкомитета по закону 1901 года ограничена на значительно более низком уровне. Прокуратура изучит, каким образом Эстанге получал зарплату на протяжении этих трех лет.

В июне 2023 года в офисах оргкомитета Олимпиады проходили обыски из-за подозрений в коррупции. Оргкомитет во главе с Эстанге подозревают в ненадлежащей растрате денежных средств. С 2017 года смета расходов на Олимпиаду выросла до 8,8 млрд евро при первоначальной оценке затрат в 6,6 млрд евро.

45-летний Эстанге является трехкратным олимпийским чемпионом и пятикратным чемпионом мира в гребле на каноэ. В ноябре 2012 года он закончил профессиональную карьеру. С января 2018 года Эстанге возглавляет оргкомитет Олимпиады в Париже.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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