Представлены медали Олимпиады в Париже с фрагментами Эйфелевой башни

Медали Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже будут содержать в себе железную часть, которая взята с Эйфелевой башни.

Все медали Игр в Париже будут иметь железную сердцевину в форме шестиугольника, металл для которой будет взят с Эйфелевой башни. Металл был взят со склада, где хранятся заготовки компании, обслуживающей достопримечательность.

«Мы хотели предложить всем медалистам Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже частичку Эйфелевой башни. Это сочетание самых драгоценных металлов — золота, серебра и бронзы — с самым драгоценным металлом в нашей стране, с сокровищем — Эйфелевой башней», — заявил глава оргкомитета Игр Тони Эстанге.

«Мы выяснили, что за годы эксплуатации Эйфелевой башни обслуживающая компания была вынуждена удалить часть оригинальной конструкции. Мы использовали эти фрагменты. Их было более чем достаточно», — добавил руководитель церемоний Тьерри Ребуль.

Дизайн медалей разработала французская ювелирная компания Chaumet, изготавливать их будет национальный монетный двор. На медалях также изображены гребни, которые должны ловить свет и напоминать о солнечных лучах. На оборотной стороне с 2004 года изображается греческая богиня Ника, влетающая на стадион в Афинах, где проходили Олимпийские игры древности, но оргкомитет Игр в Париже добился уступок от МОК, которые позволили добавить туда изображение Эйфелевой башни.