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18:19 (мск), источник: Sportmail.ru

На Олимпийские игры в Париже могут отобраться до 100 россиян

Участниками летних Олимпийских игр 2024 года в Париже могут стать до 100 российских спортсменов.

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Источник: МОК

«До 100 человек могут отобраться на Олимпийские игры. Но критерии допуска россиян на международные турниры меняются, так что это количество может поменяться. У нас спортсмены участвовали в турнирах в восьми видах спорта по всему миру», — приводит ТАСС слова Алексея Морозова.

8 декабря 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до Игр исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и необходимо будет дистанцироваться от национальных спортивных организаций.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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