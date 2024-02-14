На Олимпийские игры в Париже могут отобраться до 100 россиян

«До 100 человек могут отобраться на Олимпийские игры. Но критерии допуска россиян на международные турниры меняются, так что это количество может поменяться. У нас спортсмены участвовали в турнирах в восьми видах спорта по всему миру», — приводит ТАСС слова Алексея Морозова.