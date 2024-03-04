Winline и Fonbet поддержали проведение Всемирного фестиваля молодежи

Благотворительную помощь фестивалю окажут компании Winline и Fonbet. Крупнейшие букмекеры России активно участвуют в развитии и популяризации спорта в стране, поддерживают практически все футбольные и хоккейные клубы регулярных чемпионатов РПЛ, КХЛ и Кубка России и оказывают благотворительную помощь спортивным федерациям.

Игры станут платформой для популяризации международных соревнований «Всемирные игры дружбы», намеченных на сентябрь 2024 года.

На фестивале будут представлены следующие виды спорта: баскетбол (3×3), велосипедный спорт (ВМХ), кёрлинг, бокс, дзюдо, самбо, айкидо, ушу, муайтай, киокушинкай, танцевальный спорт, спортивное программирование, многоборье ГТО.