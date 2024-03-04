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16:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Winline и Fonbet поддержали проведение Всемирного фестиваля молодежи

C 1 по 7 марта 2024 года на Федеральной территории «Сириус» в Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодежи, который примет 20 000 российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, спорта, образования, волонтерства и благотворительности.

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Источник: РИА "Новости"

Благотворительную помощь фестивалю окажут компании Winline и Fonbet. Крупнейшие букмекеры России активно участвуют в развитии и популяризации спорта в стране, поддерживают практически все футбольные и хоккейные клубы регулярных чемпионатов РПЛ, КХЛ и Кубка России и оказывают благотворительную помощь спортивным федерациям.

Игры станут платформой для популяризации международных соревнований «Всемирные игры дружбы», намеченных на сентябрь 2024 года.

На фестивале будут представлены следующие виды спорта: баскетбол (3×3), велосипедный спорт (ВМХ), кёрлинг, бокс, дзюдо, самбо, айкидо, ушу, муайтай, киокушинкай, танцевальный спорт, спортивное программирование, многоборье ГТО.

Также в рамках фестиваля будет организован Дом Дружбы для гостей и участников мерояприятия, пройдут мастер-классы и пресс-конференции.

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