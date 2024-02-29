Появилось видео достроенной Олимпийской деревни в Париже

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240641" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Олимпийская деревня расположена примерно в 7 км к северу от центра Парижа, на границе коммун Сен-Дени, Иль-Сен-Дени и Сент-Уэн и менее чем в пяти минутах езды от стадиона «Стад де Франс».

Она вмещает 82 здания, 3000 квартир и 7200 комнат и включает в себя три основные зоны: площадь Олимпийской деревни, международную зону, выходящую на реку Сену, жилой район вокруг Сите дю Синема и операционную зону, соединенную с дорожной сетью. Деревня будет обслуживаться узлом метрополитена Большого Парижа (две линии региональной экспресс-сети и пять линий метро).