Россияне смогут выступить на Паралимпиаде в индивидуальном качестве
Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал регламент для нейтральных паралимпийских спортсменов на Паралимпийских играх 2024 года в Париже.
Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал регламент для нейтральных паралимпийских спортсменов на Паралимпийских играх 2024 года в Париже.
«При условии полного соблюдения правил национальным паралимпийским комитетам России и Беларуси разрешено пригласить спортсменов (и вспомогательный персонал) на Паралимпийские игры 2024 года в Париже только в индивидуальном качестве, то есть без команд», — написано в заявлении МПК.
Нейтральные участники будут соревноваться индивидуально в нейтральной форме под белым флагом с черной надписью NPA (нейтральные спортсмены-паралимпийцы).
Они выступят вне медального зачета Паралимпиады, а также не примут участия в церемониях открытия и закрытия Игр. Также все нейтральные спортсмены пройдут независимую проверку на предмет поддержки специальной военной операции на Украине.
Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября. На Паралимпиаде будут разыграны 549 комплектов медалей в 22 видах спорта.
В августе 2023 года Паралимпийский комитет России (ПКР) подал официальную заявку на участие в Паралимпиаде. В предварительный состав национальной команды были включены 188 спортсменов.