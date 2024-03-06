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16:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Россияне смогут выступить на Паралимпиаде в индивидуальном качестве

Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал регламент для нейтральных паралимпийских спортсменов на Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

Источник: РИА "Новости"

«При условии полного соблюдения правил национальным паралимпийским комитетам России и Беларуси разрешено пригласить спортсменов (и вспомогательный персонал) на Паралимпийские игры 2024 года в Париже только в индивидуальном качестве, то есть без команд», — написано в заявлении МПК.

Нейтральные участники будут соревноваться индивидуально в нейтральной форме под белым флагом с черной надписью NPA (нейтральные спортсмены-паралимпийцы).

Они выступят вне медального зачета Паралимпиады, а также не примут участия в церемониях открытия и закрытия Игр. Также все нейтральные спортсмены пройдут независимую проверку на предмет поддержки специальной военной операции на Украине.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября. На Паралимпиаде будут разыграны 549 комплектов медалей в 22 видах спорта.

В августе 2023 года Паралимпийский комитет России (ПКР) подал официальную заявку на участие в Паралимпиаде. В предварительный состав национальной команды были включены 188 спортсменов.

 Россияне смогут выступить на Паралимпиаде в индивидуальном качестве
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