Россияне смогут выступить на Паралимпиаде в индивидуальном качестве

«При условии полного соблюдения правил национальным паралимпийским комитетам России и Беларуси разрешено пригласить спортсменов (и вспомогательный персонал) на Паралимпийские игры 2024 года в Париже только в индивидуальном качестве, то есть без команд», — написано в заявлении МПК.

Нейтральные участники будут соревноваться индивидуально в нейтральной форме под белым флагом с черной надписью NPA (нейтральные спортсмены-паралимпийцы).

Они выступят вне медального зачета Паралимпиады, а также не примут участия в церемониях открытия и закрытия Игр. Также все нейтральные спортсмены пройдут независимую проверку на предмет поддержки специальной военной операции на Украине.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября. На Паралимпиаде будут разыграны 549 комплектов медалей в 22 видах спорта.