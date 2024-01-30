Олимпийские игры 2024 в Париже: все, что вы должны о них знать
Даты, программа и виды спорта Летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Рассказываем, где будут проходить ближайшие игры и какие страны примут участие в Олимпиаде.
Даты, программа и виды спорта Летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Рассказываем, где будут проходить ближайшие игры и какие страны примут участие в Олимпиаде.
Летом 2024 года в Париже пройдут летние Олимпийские и Паралимпийские игры. Все, что вам нужно знать о соревнованиях, участниках, местах и датах проведения и медальных прогнозах — в материале проекта Спорт Mail.ru.
В 2024 году в Париже пройдут Олимпийские игры, которые станут 33-й по счету летней Олимпиадой в истории. Церемония открытия пройдет 26 июля, а завершатся Игры 11 августа. Соревнования пройдут в 32 видах спорта, будут разыграны 329 комплектов наград.
Столицей летней Олимпиады в 2024 году является Париж. Часть соревнований также примет Версаль. Матчи футбольного турнира пройдут, помимо Парижа, в других городах — Марселе, Лионе, Ницце, Бордо, Сент-Этьене и Нанте. В Марселе же пройдут соревнования по парусному спорту. Город Вер-сюр-Марн примет турниры по гребле. А олимпийские соревнования по серфингу и вовсе состоятся во Французской Полинезии, на острове Таити.
Летние Олимпийские игры в Париже будут проходить с 26 июля по 11 августа. Предварительные соревнования стартуют 24 июля.
Организаторы обещают необычную церемонию открытия, которая запланирована на 26 июля. Вместо традиционного открытия Олимпиады на главном стадионе Игр, церемония пройдет на улицах Парижа и набережных Сены. Сообщается, что олимпийский огонь будет зажжен на самой Эйфелевой башне, хотя оргкомитет Олимпийских игр в Париже не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.
Спортивная программа Олимпийских игр в Париже также будет заметно отличаться от Игр в Японии, которые проходили в 2021 году. Так, в расписании соревнований появились новые виды спорта: в Париже в традиционную уже программу добавились скалолазание, серфинг, скейтбординг и брейк-данс. По мнению организаторов новые «более молодежные» виды спорта должны привлечь к Олимпиаде внимание молодого поколения.
На Играх в Париже спортсменам предстоит выступить в 32 видах спорта или 48 различных дисциплинах. В олимпийскую программу вошли:
По состоянию на конец января 2024 года на Игры в Париже отобрались представители 139 стран. Полный список стран-участниц определится позднее. Также на Олимпиаде выступят «нейтральные спортсмены», которые не будут официально представлять ни одну страну.
Сборная России на летних Олимпийских играх в Париже не выступит. Но Международный олимпийский комитет допустил до соревнований индивидуальных спортсменов, которые смогут пройти квалификацию на Игры в своих видах спорта. Выступать такие спортсмены будут под нейтральным флагом. В командных видах спорта российские спортсмены не выступят.
Предварительные соревнования стартуют 24 июля. Первыми свои выступления на Олимпиаде в Париже начнут футболисты и регбисты. Церемония открытия пройдет 26 июля. А уже 27 июля будут разыграны первые комплекты медалей. Завершатся соревнования 11 августа, в этот же день пройдет церемония закрытия.
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр в Париже будет опубликован на проекте Спорт Mail.ru позже.
Медальный зачет будет опубликован на проекте Спорт Mail.ru после начала соревнований.
Билеты на Олимпийские игры в Париже можно приобрести на официальном сайте турнира. Самые дешевые билеты на квалификационные стадии соревнований стоят 24 евро. Столько же стоят и самые дешевые билеты на финал — за 24 евро болельщики смогут посетить «медальные» соревнования по спортивной ходьбе или по тяжелой атлетике.
При этом самый дешевый билет на финал мужского турнира по баскетболу стоит 125 евро, на финал соревнований по спортивной гимнастике — 100 евро, по прыжкам в воду — 85 евро. Те же 85 евро минимум придется заплатить за возможность посмотреть финалы по плаванию и по легкой атлетике.
Эмблема Игр в Париже была представлена в 2019 году. Эмблема представляет собой изображение олимпийского огня, в которое также вписаны губы символа Французской республики Марианны. Это является отсылом к и данью уважения первым в истории Олимпиад женщинам-участницам Игр. Примечательно, что первые летние Олимпийские игры, на которых выступали женщины, проходили как раз в Париже в 1900 году.
Талисманами, или маскотами Олимпиады в Париже стали два красных фригийских колпака по имени Фриги. Исторически такие красные колпаки-шапки носили освобожденные рабы Фригии — древнего государства, располагавшегося на территории современной Турции. Во времена Французской революции в конце восемнадцатого века фригийские колпаки стали символом борьбы и свободы.
Талисманы описываются как «спортивные, любящие повеселиться и ну очень французские», а их девиз — «в одиночку мы идем быстрее, но вместе мы идем дальше».
Эстафета олимпийского огня начнется 16 апреля 2024 года в Олимпии. Огонь пробудет в Греции девять дней, после чего на специальном корабле будет доставлен в Марсель. С 8 мая олимпийский огонь будет путешествовать по Франции и Заморским территориям: он побывает во Французской Гвиане, Реюньоне, Гваделупе, Мартинике и Таити.
В самой Франции эстафета пройдет через 400 городов. Огонь побывает в Каннах, Каркассоне, Биаррице, Бордо, Мон-Сен-Мишеле, Страсбурге, Орлеане, Версале и многих других местах. Завершится эстафета в Париже на церемонии открытия Олимпиады 26 июля.
Слоганом, под которым пройдет Олимпиада в Париже, стал девиз «Широко открытые Игры» («Games wide open», «Ouvrons grand les jeux»). Такой слоган должен олицетворять стремление организаторов сделать Игры более открытыми. Также он символизирует равноправие между полами (на Олимпийских играх в Париже выступит одинаковое количество мужчин и женщин) и открытие для новых видов спорта.
Несмотря на то, что формально Олимпийские игры считаются парижскими, соревнования пройдут не только в Париже. Болельщики смогут поддержать спортсменов в Марселе, Лилле, Ницце и даже Французской Полинезии.
Американская статистическая компания Gracenote уже сделала свой прогноз на расстановку сил в итоговом медальном зачете летних Олимпийских Игр в Париже. По мнению аналитиков, победит сборная США, установив рекорд по количеству «медальных» видов спорта — по прогнозам, американские атлеты выиграют награды в 30 различных видах, а всего завоюют 128 медалей.
Второе место в медальном зачете аналитики предсказывают сборной Китая, а вот третье должны занять хозяева соревнований, французы. В топ-10 также должны войти сборные Великобритании, Японии, Италии, Австралии, Нидерландов, Германии и Южной Кореи.
Первые Олимпийские игры современности прошли в 1896 году в родоначальнице олимпийского движения, Греции. В соревнованиях, которые продолжались с 6 по 15 апреля в Афинах, принял участие 241 спортсмен из 14 стран. Примечательно, что все участники Игр были мужчинами — женщины до выступлений на Олимпиаде тогда не допускались. Всего было разыграно 43 комплекта наград в 9 видах спорта: борьбе, велоспорте, легкой атлетике, плавании, спортивной гимнастике, стрельбе, теннисе, тяжелой атлетике и фехтовании.
В России летнюю Олимпиаду-2024 официально покажет Первый канал. Также соревнования можно будет посмотреть на крупнейших онлайн-площадках, в том числе и в VK.
Летние Паралимпийские игры 2024 пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября. Соревнования будут проходить на тех же аренах и площадках, которые примут олимпийские турниры. Впервые в истории у Паралимпиады будет такая же эмблема, как у Олимпиады.
Как прокомментировал предстоящую Паралимпиаду президент Оргкомитета Игр в Париже знаменитый каноист Тони Эстанге, «это фантастическая возможность популяризировать модель более инклюзивного и открытого общества, члены которого активно поддерживают друг друга».