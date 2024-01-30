Олимпийские игры 2024 в Париже: все, что вы должны о них знать

Олимпийские кольца в Париже | Источник: Reuters

Летние Олимпийские игры в Париже в 2024 году

Летом 2024 года в Париже пройдут летние Олимпийские и Паралимпийские игры. Все, что вам нужно знать о соревнованиях, участниках, местах и датах проведения и медальных прогнозах — в материале проекта Спорт Mail.ru.

Основная информация об Олимпиаде-2024

В 2024 году в Париже пройдут Олимпийские игры, которые станут 33-й по счету летней Олимпиадой в истории. Церемония открытия пройдет 26 июля, а завершатся Игры 11 августа. Соревнования пройдут в 32 видах спорта, будут разыграны 329 комплектов наград.

Где будут проходить Олимпийские игры в 2024 году

Столицей летней Олимпиады в 2024 году является Париж. Часть соревнований также примет Версаль. Матчи футбольного турнира пройдут, помимо Парижа, в других городах — Марселе, Лионе, Ницце, Бордо, Сент-Этьене и Нанте. В Марселе же пройдут соревнования по парусному спорту. Город Вер-сюр-Марн примет турниры по гребле. А олимпийские соревнования по серфингу и вовсе состоятся во Французской Полинезии, на острове Таити.

Серфингисты сразятся за медали на Таити | Источник: AP 2023

Даты проведения

Летние Олимпийские игры в Париже будут проходить с 26 июля по 11 августа. Предварительные соревнования стартуют 24 июля.

Программа и концепция летних Олимпийских игр

Организаторы обещают необычную церемонию открытия, которая запланирована на 26 июля. Вместо традиционного открытия Олимпиады на главном стадионе Игр, церемония пройдет на улицах Парижа и набережных Сены. Сообщается, что олимпийский огонь будет зажжен на самой Эйфелевой башне, хотя оргкомитет Олимпийских игр в Париже не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Спортивная программа Олимпийских игр в Париже также будет заметно отличаться от Игр в Японии, которые проходили в 2021 году. Так, в расписании соревнований появились новые виды спорта: в Париже в традиционную уже программу добавились скалолазание, серфинг, скейтбординг и брейк-данс. По мнению организаторов новые «более молодежные» виды спорта должны привлечь к Олимпиаде внимание молодого поколения.

Скейтбординг впервые в истории будет представлен на Олимпийских играх | Источник: AP 2023

Олимпийские виды спорта

На Играх в Париже спортсменам предстоит выступить в 32 видах спорта или 48 различных дисциплинах. В олимпийскую программу вошли:

академическая гребля;

бадминтон;

баскетбол;

баскетбол 3×3;

бокс;

брейк-данс;

борьба;

велоспорт;

водное поло;

волейбол;

пляжный волейбол;

гандбол;

гольф;

гребля на байдарках и каноэ;

дзюдо;

конный спорт;

легкая атлетика;

настольный теннис;

парусный спорт;

плавание;

прыжки в воду;

прыжки на батуте;

регби-7;

серфинг;

синхронное плавание;

скейтбординг;

современное пятиборье;

спортивная гимнастика;

спортивное скалолазание;

стрельба;

стрельба из лука;

теннис;

триатлон;

тхэквондо;

тяжелая атлетика;

фехтование;

футбол;

хоккей на траве;

художественная гимнастика.

Какие страны будут участвовать в Играх в 2024 году

По состоянию на конец января 2024 года на Игры в Париже отобрались представители 139 стран. Полный список стран-участниц определится позднее. Также на Олимпиаде выступят «нейтральные спортсмены», которые не будут официально представлять ни одну страну.

Примет ли участие сборная России на Олимпиаде в Париже

Сборная России на летних Олимпийских играх в Париже не выступит. Но Международный олимпийский комитет допустил до соревнований индивидуальных спортсменов, которые смогут пройти квалификацию на Игры в своих видах спорта. Выступать такие спортсмены будут под нейтральным флагом. В командных видах спорта российские спортсмены не выступят.

Календарь соревнований: подробное расписание

Предварительные соревнования стартуют 24 июля. Первыми свои выступления на Олимпиаде в Париже начнут футболисты и регбисты. Церемония открытия пройдет 26 июля. А уже 27 июля будут разыграны первые комплекты медалей. Завершатся соревнования 11 августа, в этот же день пройдет церемония закрытия.

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр в Париже будет опубликован на проекте Спорт Mail.ru позже.

Медальный зачет

Медальный зачет будет опубликован на проекте Спорт Mail.ru после начала соревнований.

Билеты на Олимпийские игры-2024

Билеты на Олимпийские игры в Париже можно приобрести на официальном сайте турнира. Самые дешевые билеты на квалификационные стадии соревнований стоят 24 евро. Столько же стоят и самые дешевые билеты на финал — за 24 евро болельщики смогут посетить «медальные» соревнования по спортивной ходьбе или по тяжелой атлетике.

При этом самый дешевый билет на финал мужского турнира по баскетболу стоит 125 евро, на финал соревнований по спортивной гимнастике — 100 евро, по прыжкам в воду — 85 евро. Те же 85 евро минимум придется заплатить за возможность посмотреть финалы по плаванию и по легкой атлетике.

Символы Летней Олимпиады в Париже

Эмблема

Официальная эмблема Олимпийских игр в Париже | Источник: Reuters

Эмблема Игр в Париже была представлена в 2019 году. Эмблема представляет собой изображение олимпийского огня, в которое также вписаны губы символа Французской республики Марианны. Это является отсылом к и данью уважения первым в истории Олимпиад женщинам-участницам Игр. Примечательно, что первые летние Олимпийские игры, на которых выступали женщины, проходили как раз в Париже в 1900 году.

Талисман

Талисманами, или маскотами Олимпиады в Париже стали два красных фригийских колпака по имени Фриги. Исторически такие красные колпаки-шапки носили освобожденные рабы Фригии — древнего государства, располагавшегося на территории современной Турции. Во времена Французской революции в конце восемнадцатого века фригийские колпаки стали символом борьбы и свободы.

Талисманы Олимпиады и Паралимпиады в Париже | Источник: AP 2023

Талисманы описываются как «спортивные, любящие повеселиться и ну очень французские», а их девиз — «в одиночку мы идем быстрее, но вместе мы идем дальше».

Эстафета олимпийского огня

Эстафета олимпийского огня начнется 16 апреля 2024 года в Олимпии. Огонь пробудет в Греции девять дней, после чего на специальном корабле будет доставлен в Марсель. С 8 мая олимпийский огонь будет путешествовать по Франции и Заморским территориям: он побывает во Французской Гвиане, Реюньоне, Гваделупе, Мартинике и Таити.

В самой Франции эстафета пройдет через 400 городов. Огонь побывает в Каннах, Каркассоне, Биаррице, Бордо, Мон-Сен-Мишеле, Страсбурге, Орлеане, Версале и многих других местах. Завершится эстафета в Париже на церемонии открытия Олимпиады 26 июля.

Слоган

Слоганом, под которым пройдет Олимпиада в Париже, стал девиз «Широко открытые Игры» («Games wide open», «Ouvrons grand les jeux»). Такой слоган должен олицетворять стремление организаторов сделать Игры более открытыми. Также он символизирует равноправие между полами (на Олимпийских играх в Париже выступит одинаковое количество мужчин и женщин) и открытие для новых видов спорта.

Спортивные объекты Олимпийских игр в Париже

Несмотря на то, что формально Олимпийские игры считаются парижскими, соревнования пройдут не только в Париже. Болельщики смогут поддержать спортсменов в Марселе, Лилле, Ницце и даже Французской Полинезии.

Большой Париж

Стадион «Стад де Франс» (церемония и закрытия, легкая атлетика, регби-7);

Арена «Пари Ла Дефанс» (плавание, водное поло);

Олимпийский стадион «Ив дю Мануар» (хоккей на траве);

Стадион «Пор де ля Шапель» (бадминтон, художественная гимнастика);

Центр водных видов спорта (водное поло, прыжки в воду, синхронное плавание);

Центр скалолазания в Ле Бурже (скалолазание);

Арена «Пари Норд» (бокс, фехтование в рамках современного пятиборья).

Зона «Центр Парижа»

Стадион «Парк де Пренс» (футбол);

Стадион «Ролан Гаррос» (теннис, бокс);

Выставочный центр «Порт де Версаль» (волейбол, настольный теннис, гандбол, тяжелая атлетика);

Арена «Берси» (спортивная гимнастика, прыжки на батуте, баскетбол);

Большой дворец (фехтование, тхэквондо);

Временная арена на Площади Согласия (баскетбол 3×3, брейк-данс, велоспорт, скейтбординг);

Сена, Йенский мост и набережные (плавание на открытой воде, спортивная ходьба, марафон, велоспорт, триатлон);

Временный стадион у Эйфелевой башни (пляжный волейбол);

«Гран Пале’Эфемер» (дзюдо, борьба);

Временный стадион у Дома инвалидов (стрельба из лука).

Версаль

Временная арена в Садах Версаля (конный спорт, современное пятиборье кроме фехтования);

Центр гольфа «Гольф Насьональ» (гольф);

Временная арена «Эланкур» (велоспорт);

«Национальный Велодром Сен Квентин ан Ивелин» (велоспорт).

Объекты вне Парижа

Стадион «Пьер Моруа», Лилль (баскетбол, гандбол);

Стадион «Вер сюр Марн», Вер сюр Марн (гребля);

Временный стадион в Старом порту, Марсель (парусный спорт);

Национальный центр стрельбы, Шатору (стрельба);

Теахупоо, Таити, Французская Полинезия (серфинг).

Футбольные стадионы

Стадион «Велодром», Марсель;

Стадион «Парк Олимпик Лионне», Лион;

Стадион «Матмют Атлантик», Бордо;

Стадион «Жоффруа Гишар», Сент-Этьен;

Стадион «Альянц Ривьера», Ницца;

Стадион «Божуар», Нант;

Стадион «Парк де Пренс», Париж.

Медальный прогноз на летнюю Олимпиаду в Париже

Американская статистическая компания Gracenote уже сделала свой прогноз на расстановку сил в итоговом медальном зачете летних Олимпийских Игр в Париже. По мнению аналитиков, победит сборная США, установив рекорд по количеству «медальных» видов спорта — по прогнозам, американские атлеты выиграют награды в 30 различных видах, а всего завоюют 128 медалей.

Второе место в медальном зачете аналитики предсказывают сборной Китая, а вот третье должны занять хозяева соревнований, французы. В топ-10 также должны войти сборные Великобритании, Японии, Италии, Австралии, Нидерландов, Германии и Южной Кореи.

Вопросы и ответы

Когда и где прошли самые первые Олимпийские игры?

Первые Олимпийские игры современности прошли в 1896 году в родоначальнице олимпийского движения, Греции. В соревнованиях, которые продолжались с 6 по 15 апреля в Афинах, принял участие 241 спортсмен из 14 стран. Примечательно, что все участники Игр были мужчинами — женщины до выступлений на Олимпиаде тогда не допускались. Всего было разыграно 43 комплекта наград в 9 видах спорта: борьбе, велоспорте, легкой атлетике, плавании, спортивной гимнастике, стрельбе, теннисе, тяжелой атлетике и фехтовании.

Где можно будет посмотреть летнюю Олимпиаду-2024?

В России летнюю Олимпиаду-2024 официально покажет Первый канал. Также соревнования можно будет посмотреть на крупнейших онлайн-площадках, в том числе и в VK.

Когда будут Паралимпийские летние игры в 2024 году?

Летние Паралимпийские игры 2024 пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября. Соревнования будут проходить на тех же аренах и площадках, которые примут олимпийские турниры. Впервые в истории у Паралимпиады будет такая же эмблема, как у Олимпиады.