Выбор певицы для выступления на Олимпиаде-2024 вызвал скандал
Возможное участие Айи Накамуры в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже стало поводом для бурных споров во французском обществе.
Возможное участие Айи Накамуры в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже стало поводом для бурных споров во французском обществе.
Французская певица малийского происхождения Айя Накамура, известная по песне «Djadja», может выступить на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Как сообщает издание New York Times, участие Накамуры в церемонии открытия парижской Олимпиады вызывает ожесточенные споры о идентичности и языке. По данным недавнего опроса, 63% французов не одобряют идею участия Накамуры в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.
«Выросшая в пригороде Парижа, она смешивает французские тексты с арабскими, английскими и западноафриканскими диалектами, такими как бамана, малийский язык ее родителей, в песнях, в которых переплетаются R&B, зук и ритмы афропопа», — говорится в материале.
Критики утверждают, что ее музыка не представляет Францию. Сообщается, что Накамура получает большое количество расистских оскорблений в соцсетях в свой адрес. Парижская прокуратура начала расследование.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.