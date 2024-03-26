Выбор певицы для выступления на Олимпиаде-2024 вызвал скандал

Французская певица малийского происхождения Айя Накамура, известная по песне «Djadja», может выступить на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Как сообщает издание New York Times, участие Накамуры в церемонии открытия парижской Олимпиады вызывает ожесточенные споры о идентичности и языке. По данным недавнего опроса, 63% французов не одобряют идею участия Накамуры в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

«Выросшая в пригороде Парижа, она смешивает французские тексты с арабскими, английскими и западноафриканскими диалектами, такими как бамана, малийский язык ее родителей, в песнях, в которых переплетаются R&B, зук и ритмы афропопа», — говорится в материале.

Критики утверждают, что ее музыка не представляет Францию. Сообщается, что Накамура получает большое количество расистских оскорблений в соцсетях в свой адрес. Парижская прокуратура начала расследование.