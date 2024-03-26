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11:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Выбор певицы для выступления на Олимпиаде-2024 вызвал скандал

Возможное участие Айи Накамуры в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже стало поводом для бурных споров во французском обществе.

Источник: AP 2023

Французская певица малийского происхождения Айя Накамура, известная по песне «Djadja», может выступить на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Как сообщает издание New York Times, участие Накамуры в церемонии открытия парижской Олимпиады вызывает ожесточенные споры о идентичности и языке. По данным недавнего опроса, 63% французов не одобряют идею участия Накамуры в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

«Выросшая в пригороде Парижа, она смешивает французские тексты с арабскими, английскими и западноафриканскими диалектами, такими как бамана, малийский язык ее родителей, в песнях, в которых переплетаются R&B, зук и ритмы афропопа», — говорится в материале.

Критики утверждают, что ее музыка не представляет Францию. Сообщается, что Накамура получает большое количество расистских оскорблений в соцсетях в свой адрес. Парижская прокуратура начала расследование.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

 Выбор певицы для выступления на Олимпиаде-2024 вызвал скандал
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