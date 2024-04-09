Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде

Как сообщает The Times, Великобритания выразила поддержку участию россиян в Олимпийских играх в Париже 2024 года.

Министр спорта страны Стюарт Эндрю отправил письмо президенту МОК Томасу Баху, а также главе Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу, в котором сообщил, что Великобритания поддерживает решение МОК по допуску российских и белорусских атлетов на Игры в Париже.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам будут не рады на летних Играх. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал ее слова индивидуальным политическим демаршем и призвал МОК перенести Олимпиаду в другой город.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.