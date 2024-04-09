Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург Мг
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Манчестер Сити
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Вегас
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Питтсбург
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
10.04
Айлендерс
Рейнджерс
Все события
12:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде

Правительство Великобритании отправило письмо в МОК с поддержкой участия россиян.

Источник: Reuters

Как сообщает The Times, Великобритания выразила поддержку участию россиян в Олимпийских играх в Париже 2024 года.

Министр спорта страны Стюарт Эндрю отправил письмо президенту МОК Томасу Баху, а также главе Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу, в котором сообщил, что Великобритания поддерживает решение МОК по допуску российских и белорусских атлетов на Игры в Париже.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам будут не рады на летних Играх. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал ее слова индивидуальным политическим демаршем и призвал МОК перенести Олимпиаду в другой город.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде
World Aquatics будет бесплатно оформлять нейтральный статус россиянам
Бывшая разыгрывающая сборной Беларуси может возглавить клуб НБА
Царукян рассказал о помощи Федора Емельяненко в подготовке к бою
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь