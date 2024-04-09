WADA: На Олимпиаде в Париже выступят более 40 россиян

Всемирное антидопинговое агентство (WADA), опираясь на экспертное мнение, ожидает, что в Олимпийских играх в Париже примут участие более 40 российских спортсменов. Об этом на генассамблее Ассоциации международных федераций летних видов спорта заявил глава WADA Витольд Банька.

«Если говорить об Олимпиаде, то, конечно, на данный момент мы не знаем, сколько нейтральных спортсменов будут допущены к Играм, но эксперты говорят, что, скорее всего, их будет около 40, а может, и больше. Для сравнения, в Токио приняли участие 330 спортсменов Олимпийского комитета России. Несмотря на это, мы, конечно, скептически относимся к борьбе с допингом в России. Мы остаемся очень бдительными, и, конечно, история научила нас быть предельно осторожными, когда речь заходит о тамошней антидопинговой системе», — приводит слова Баньки ТАСС.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241080&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Что касается спортсменов из России, которые могут быть допущены к участию в Играх в нейтральном статусе, то они по-прежнему подлежат соревновательному и внесоревновательному тестированию. Лучшие спортсмены из этой страны включены в пул тестирования международных федераций или национальных антидопинговых агентств. В период с 1 января 2023 года по 15 марта 2024 года Российское антидопинговое агентство внутри страны собрало 30 076 проб у российских спортсменов и отправило их на анализ в другие аккредитованные лаборатории, расположенные за пределами России. Кроме того, с начала 2023 года международные органы взяли 1 298 проб в России, уделив особое внимание спортсменам международного уровня, которые активно соревнуются или собираются участвовать в соревнованиях более высокого уровня, таких как Олимпийские игры», — добавил глава WADA.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях.