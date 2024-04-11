В Москве официально представлен талисман Игр БРИКС
Символом игр станет леопард Бриксик.
Символом игр станет леопард Бриксик.
На проходящем в Москве форуме «Мы вместе. Спорт» министр спорта Татарстана Владимир Леонов официально представил талисман Игр БРИКС.
«Мы выбрали символ, талисман Игр, назвали его Бриксик. На Универсиаде в Казани был Барсик, здесь будет Бриксик», — приводит ТАСС слова Владимира Леонова.
БРИКС — межгосударственное объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Спортивные Игры БРИКС состоятся в Казани с 12 по 23 июня этого года. На состязания съедутся спортсмены всех стран объединение. Всего мероприятие посетят атлеты из 50 различных стран.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявлял, что ими было принято решение об открытом формате проведения Игр, поэтому в Казани были приглашены не только спортсмены из стран БРИКС.
В 2016 году в Индии были проведены первые соревнования между участниками из стран БРИКС (на тот момент в объединение входило только 5 стран). Соревнования стали ежегодными, вторые Игры состоялись в Гуанчжоу. В период с 2019 по 2021 год Игры БРИКС не проводились. Последние на данный момент соревнования прошли в 2023 году в южноафриканском Дурбане.