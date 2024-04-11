В Москве официально представлен талисман Игр БРИКС

На проходящем в Москве форуме «Мы вместе. Спорт» министр спорта Татарстана Владимир Леонов официально представил талисман Игр БРИКС.

«Мы выбрали символ, талисман Игр, назвали его Бриксик. На Универсиаде в Казани был Барсик, здесь будет Бриксик», — приводит ТАСС слова Владимира Леонова.

БРИКС — межгосударственное объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Спортивные Игры БРИКС состоятся в Казани с 12 по 23 июня этого года. На состязания съедутся спортсмены всех стран объединение. Всего мероприятие посетят атлеты из 50 различных стран.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявлял, что ими было принято решение об открытом формате проведения Игр, поэтому в Казани были приглашены не только спортсмены из стран БРИКС.