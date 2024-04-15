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12:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Макрон объяснил разницу в подходах к участию Израиля и РФ в ОИ

Также президент Франции сделал еще несколько заявлений по вопросам проведения Олимпийских игр в Париже.

Источник: AP 2023

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участие спортсменов из Израиля в Олимпийских играх 2024 года в Париже под своим флагом объясняется тем, что Израиль, по его мнению, нельзя назвать «нападающей стороной».

«Нельзя сказать, что Израиль является нападающей стороной. Он подвергся террористической атаке и отвечает на нее», — заявил Макрон в интервью для телеканала BFMTV.

8 декабря 2023 года стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил cпортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях.

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Макрон также объявил о намерении добиться прекращения огня во всех вооруженных конфликтах на время Олимпиады в Париже. В том же интервью президент Франции рассказал о плане проведения церемонии открытия Олимпийских игр в случае, если по рекомендации спецслужб придется отказаться от идеи впервые в истории провести церемонию не на стадионе, а на реке Сене.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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