Макрон объяснил разницу в подходах к участию Израиля и РФ в ОИ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участие спортсменов из Израиля в Олимпийских играх 2024 года в Париже под своим флагом объясняется тем, что Израиль, по его мнению, нельзя назвать «нападающей стороной».

«Нельзя сказать, что Израиль является нападающей стороной. Он подвергся террористической атаке и отвечает на нее», — заявил Макрон в интервью для телеканала BFMTV.

8 декабря 2023 года стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил cпортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241080&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Макрон также объявил о намерении добиться прекращения огня во всех вооруженных конфликтах на время Олимпиады в Париже. В том же интервью президент Франции рассказал о плане проведения церемонии открытия Олимпийских игр в случае, если по рекомендации спецслужб придется отказаться от идеи впервые в истории провести церемонию не на стадионе, а на реке Сене.