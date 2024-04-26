Известный кондитер построил огромную Эйфелеву башню в честь ОИ

Гишон создал огромную Эйфелеву башню из шоколада и украсил ее символикой предстоящих Олимпийских игр в Париже. Кондитер стал официальным партнером Олимпиады и Дома парижского гостеприимства.

Это не единственный проект Гишона. Ранее он сделал из шоколада болид «Формулы-1», мотоцикл и многое другое.

МОК допустил россиян на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев. Для нейтральных спортсменов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице.