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26 апреля, источник: Sportmail.ru

Известный кондитер построил огромную Эйфелеву башню в честь ОИ

Французско-швейцарский кондитер и шоколатье Амори Гишон построил огромную Эйфелеву башню с символикой Олимпиады в Париже.

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Гишон создал огромную Эйфелеву башню из шоколада и украсил ее символикой предстоящих Олимпийских игр в Париже. Кондитер стал официальным партнером Олимпиады и Дома парижского гостеприимства.

Это не единственный проект Гишона. Ранее он сделал из шоколада болид «Формулы-1», мотоцикл и многое другое.

МОК допустил россиян на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев. Для нейтральных спортсменов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице.

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