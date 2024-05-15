Карелин выступил за участие российских спортсменов в Олимпиаде

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин высказался о возможном участии спортсменов из России в Олимпийских играх в Париже.

«Те наши спортсмены, которые успешно прошли квалификационный отбор, должны участвовать в Олимпийских играх в Париже. Но только в том случае, если не последует каких-либо иных ограничений, кроме того уровня, на котором мы сейчас остановились. В этой ситуации ребята должны участвовать в Олимпиаде», — приводит слова Карелина РИА Новости.

Российские борцы по результатам отбора завоевали 16 из 18 возможных олимпийских лицензий (шесть — вольники, по пять — представители греко-римского стиля и женщины).

Международный олимпийский комитет допустил россиян на Игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться на Игры смогут максимум 55 российских атлетов.