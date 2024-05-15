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16:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, сколько денег принесут Парижу Олимпийские игры

Проведение Олимпиады принесет Парижу от 6,7 до 11,1 миллиарда евро.

Источник: Пресс-служба Олимпиады

Как сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета, Олимпийские игры в Париже 2024 года, согласно независимому исследованию, принесут региону чистую экономическую выгоду в размере от 6,7 до 11,1 миллиарда евро.

Как отмечается в отчете, который был опубликован Центром права и экономики спорта, во время Олимпиады Париж посетят от 2,3 до 3,1 миллиона человек, которые приобрели билеты на Игры, около 64% из которых будут французами. По данным Парижского управления туризма, те, кто приедет в Париж во время Игр с билетами или без них потратят 2,6 миллиарда евро.

Большая часть средств — 7 миллиардов евро — поступит от продажи медиаправ, спонсорства, продажи билетов, а также от частных инвестиций в долгосрочные инфраструктурные проекты, при этом сюда включен вклад от МОК в размере 1,7 миллиарда долларов в виде денежных средств и услуг.

«Париж-2024 доказывает, что Игры могут принести существенные экономические выгоды принимающим сторонам, сохраняя при этом социальную и экологическую ответственность. Это Игры, которые действительно адаптируются к потребностям принимающей страны и времени, в котором мы живем, создавая впечатляющее наследие до церемонии открытия и сохраняя его еще долго после окончания спортивных соревнований», — заявил исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. Ожидается, что в Париж смогут приехать около 80 спортсменов из России и Белоруссии.

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