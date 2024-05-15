Стало известно, сколько денег принесут Парижу Олимпийские игры
Проведение Олимпиады принесет Парижу от 6,7 до 11,1 миллиарда евро.
Проведение Олимпиады принесет Парижу от 6,7 до 11,1 миллиарда евро.
Как сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета, Олимпийские игры в Париже 2024 года, согласно независимому исследованию, принесут региону чистую экономическую выгоду в размере от 6,7 до 11,1 миллиарда евро.
Как отмечается в отчете, который был опубликован Центром права и экономики спорта, во время Олимпиады Париж посетят от 2,3 до 3,1 миллиона человек, которые приобрели билеты на Игры, около 64% из которых будут французами. По данным Парижского управления туризма, те, кто приедет в Париж во время Игр с билетами или без них потратят 2,6 миллиарда евро.
Большая часть средств — 7 миллиардов евро — поступит от продажи медиаправ, спонсорства, продажи билетов, а также от частных инвестиций в долгосрочные инфраструктурные проекты, при этом сюда включен вклад от МОК в размере 1,7 миллиарда долларов в виде денежных средств и услуг.
«Париж-2024 доказывает, что Игры могут принести существенные экономические выгоды принимающим сторонам, сохраняя при этом социальную и экологическую ответственность. Это Игры, которые действительно адаптируются к потребностям принимающей страны и времени, в котором мы живем, создавая впечатляющее наследие до церемонии открытия и сохраняя его еще долго после окончания спортивных соревнований», — заявил исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. Ожидается, что в Париж смогут приехать около 80 спортсменов из России и Белоруссии.