Российским журналистам запретили использовать символику страны на ОИ

«К сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам», — приводит слова представителя МОК ТАСС.

Международный олимпийский комитет допустил россиян на Игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться на Олимпиаду смогут максимум 55 российских атлетов.

Ранее стало известно, сколько денег принесут Парижу Олимпийские игры. По данным независимого исследования, Олимпиада принесет региону чистую экономическую выгоду в размере от €6,7 до €11,1 млрд.

Как отмечается в отчете, который был опубликован Центром права и экономики спорта, во время соревнований Париж посетят от 2,3 до 3,1 миллиона человек, которые приобрели билеты на Игры, около 64% из которых будут французами. По данным Парижского управления туризма, те, кто приедет в Париж во время Игр с билетами или без них потратят €2,6 млрд.