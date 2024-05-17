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14:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Путин: Идеи олимпизма правильные, но МОК их сам нарушает

Президент России отметил, что международные спортивные чиновники нарушают принципы Олимпийской хартии в отношении российских спортсменов.

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин ответил на вопрос о своем отношении к идее президента Франции Эмманюэля Макрона об олимпийском перемирии.

«Принципы олимпизма, и в том числе олимпийского перемирия, являются очень правильными. И не случайно они на протяжении веков вырабатывались мировым сообществом. Правда, мало кто и когда придерживался этого принципа, за исключением Древней Греции, но в целом сама по себе идея очень правильная и конструктивная. Вопрос в другом. Вопрос в том, что именно сегодняшние международные спортивные чиновники нарушают принципы, нарушают принцип Олимпийской хартии сами. Они сами политизируют спорт, что совершенно недопустимо», — приводит ТАСС слова Путина.

Также президент России раскритиковал решение МОК не допускать российских спортсменов к участию в Олимпийских играх под национальным флагом и в сопровождении гимна страны.

«Разве это соответствует каким-то элементарным нормам справедливости? Ничего подобного нет. Сами нарушают, а от нас требуют исполнения. Но, дорогие друзья, так мы далеко не уедем. Так никто никогда ни по каким вопросам не договорится», — добавил Путин.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Спортсмены из России и Беларуси смогут принять участие в Олимпиаде исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта. Россиян и белорусов не допустят к участию в параде спортсменов на церемонии открытия, но они смогут посетить мероприятие. В случае завоевания в Париже золотых медалей их будут награждать под специально созданную музыку без слов.

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