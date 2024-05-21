Команду Ирана на Олимпиаде назовут в честь президента Раиси

Как сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета Ирана, сборная Ирана будет выступать на Олимпийских играх в Париже под названием в честь погибшего при крушении вертолета президента страны Эбрахима Раиси.

Команда Ирана будет носить название «Хадем ар-Реза», что значит «слуга имама Резы». Гибель президента Ирана пришлась на дни почитания имама Резы, одного из самых почитаемых проповедников у мусульман-шиитов, который жил в 8−9 веке.

Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Отмечается, что на текущий момент иранские спортсмены получили 34 квоты для участия в Играх.