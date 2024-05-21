Олимпийский чемпион Далалоян примет участие в Играх БРИКС

Также Далалоян высказался о своем отношении к Олимпийским играм и альтернативным соревнованиям, появившимся в России.

— Для меня, так как я уже прошел Олимпийские игры и множество международных соревнований, имею достижения, в приоритете поддержать свою страну. Сейчас условия и отношение к нам неправильные. Такова объективная картина, на мой взгляд. И зацикливаться на Олимпийских играх конкретно сейчас как на верхушке, вершине спорта мне уже не приходится. Я понимаю, что у нас в этом сезоне приготовлены другие соревнования — Игры БРИКС, например, которые совсем скоро стартуют.

— Подтверждаешь участие?

— Да, я готовлюсь, через неделю заключительный сбор, на нем точно скажут состав. По чемпионату России я попал в него как многоборец. Игры БРИКС получили статус международных соревнований, соответственно, минимум 15 или 16 стран должны в них участвовать.

— Олимпиада уже не такая и верхушка спорта для тебя, особенно после победы на ней. А если смотреть глобальнее — многие же говорят, что олимпийское движение в кризисе. Может ли лет через лет 20 появится альтернатива?

— Ты про Игры дружбы?

— Необязательно, но как вариант.

— Мне кажется, что тенденция в эту сторону, мы туда движемся. Я точно считаю, что в данном случае нужно не смотреть со стороны, а создавать другие платформы для реализации спортсменов, чтобы их было как можно больше. Чтобы на одной Олимпиаде свет клином не сошелся, — приводит слова Далалояна «Спорт-Экспресс».

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Церемонию открытия и закрытия Игр дружбы планируется провести на стадионе «Лужники».

28-летний Далалоян на Олимпийских играх в Токио завоевал золото в командном турнире по спортивной гимнастике. Далалоян три раза поднимался на верхнюю ступень пьедестала на чемпионатах мира и пять раз на чемпионатах Европы.