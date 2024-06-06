Стало известно, сколько россиян поедет на Олимпиаду в Париже
Российские спортсмены получили 49 лицензий для участия в Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщает «Интерфакс».
Российские спортсмены получили 49 лицензий для участия в Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщает «Интерфакс».
Россия будет представлена в Париже в семи видах спорта: велоспорт, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, прыжки на батуте, спортивная борьба, теннис и тхэквондо.
«Общероссийские спортивные федерации самостоятельно принимали решение об участии в Играх и в отборе на них. В итоге наши и белорусские спортсмены смогут выступать на Олимпиаде индивидуально и в нейтральном статусе. 10 июня завершится розыгрыш лицензий в теннисе, в итоге их количество, которое могут получить наши спортсмены, может как увеличиться, так и уменьшиться», — сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. На Олимпиаде будут разыграны 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе.