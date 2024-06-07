На Эйфелевой башне установили олимпийские кольца
Организаторы летних Олимпийских игр 2024 года в Париже установили пять олимпийских колец на Эйфелевой башне в столице Франции. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Организаторы летних Олимпийских игр 2024 года в Париже установили пять олимпийских колец на Эйфелевой башне в столице Франции. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Конструкция весом в 30 тонн, шириной в 29 метров и высотой в 13 метров была установлена минувшей ночью. Кольца размещены на высоте примерно 60 метров, между первым и вторым этажами башни. Они установлены на стороне башни, выходящей на реку Сена. Каждое кольцо имеет диаметр девять метров и изготовлено из переработанной стали.
Установка олимпийских колец на главном символе столице Франции состоялась ровно за 50 дней до старта Олимпиады.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. Ранее сообщалось, что олимпийские лицензии для участия на Играх в Париже получили 49 российских спортсменов.