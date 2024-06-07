На Эйфелевой башне установили олимпийские кольца

Конструкция весом в 30 тонн, шириной в 29 метров и высотой в 13 метров была установлена минувшей ночью. Кольца размещены на высоте примерно 60 метров, между первым и вторым этажами башни. Они установлены на стороне башни, выходящей на реку Сена. Каждое кольцо имеет диаметр девять метров и изготовлено из переработанной стали.