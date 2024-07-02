Авиакомпания заявила о потерях в 180 млн евро из-за Олимпиады

Авиакомпания Air France‑KLM ожидает, что не получит прибыль из-за того, что пассажиры предпочитают не летать в Париж накануне и во время Олимпийских игр.

«Air France и Transavia France сталкиваются с сокращением ожидаемых на летний сезон доходов из-за Олимпийских игр 2024 года в Париже. Трафик в/из французской столицы ниже, чем ожидалось, и ниже, чем в другие крупные европейские города. Международные рынки демонстрируют значительное избегание Парижа. Поездки между городом и другими направлениями также ниже обычного среднего показателя июня-августа, поскольку жители Франции, похоже, откладывают свои отпуска на период после Олимпийских игр или рассматривают альтернативные планы поездок», — говорится в сообщении на сайте авиакомпании.