Авиакомпания заявила о потерях в 180 млн евро из-за Олимпиады
Французская авиакомпания Air France‑KLM раскрыла сумму финансовых потерь из-за Олимпийских игр в Париже.
Французская авиакомпания Air France‑KLM раскрыла сумму финансовых потерь из-за Олимпийских игр в Париже.
Авиакомпания Air France‑KLM ожидает, что не получит прибыль из-за того, что пассажиры предпочитают не летать в Париж накануне и во время Олимпийских игр.
«Air France и Transavia France сталкиваются с сокращением ожидаемых на летний сезон доходов из-за Олимпийских игр 2024 года в Париже. Трафик в/из французской столицы ниже, чем ожидалось, и ниже, чем в другие крупные европейские города. Международные рынки демонстрируют значительное избегание Парижа. Поездки между городом и другими направлениями также ниже обычного среднего показателя июня-августа, поскольку жители Франции, похоже, откладывают свои отпуска на период после Олимпийских игр или рассматривают альтернативные планы поездок», — говорится в сообщении на сайте авиакомпании.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Олимпийские мероприятия будут проходить на 35 площадках в Париже, предместьях столицы и еще в девяти городах Франции. В отношении спортсменов из России и Беларуси продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить только в индивидуальных видах, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.