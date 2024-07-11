ОКР выплатил более 200 млн рублей спортсменам, не допущенным до Игр в Париже

«Мы выплатили компенсации 245 спортсменам. Это те атлеты, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и те, кто не получал нейтральный статус. Последние выплаты мы провели 23 июня — во Всероссийский олимпийский день», — приводит слова Сенглеева РИА Новости.

Ранее исполком ОКР утвердил размер финансовой поддержки спортсменов, которые из-за отстранения пропустят Олимпийские игры 2024 года в Париже. Речь идет о единовременных выплатах. Олимпийским чемпионам полагается компенсация в размере 500 000 рублей, по 350 000 рублей — серебряным призерам, 250 000 рублей — бронзовым призерам, а также 150 000 рублей — для всех членов олимпийской команды.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В отношении спортсменов из России и Беларуси продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить только в индивидуальных видах, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице. На данный момент приглашение МОК на Олимпиаду приняли 16 российских спортсменов.