США могут лишить права на проведение Олимпийских игр

Причиной введения санкций может стать принятый в 2020 году «закон Родченкова», который позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Данный закон используется США для расследования положительных результатов допинг-тестов 23 китайских пловцов, которые в январе 2021 года на внутрикитайских соревнованиях сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. Несмотря на это, все пловцы были допущены к Олимпиаде в Токио и около половины из них будут участвовать в Олимпийских играх в Париже.

«Этот закон не соответствует антидопинговому кодексу. Я полагаю, что одним из шагов, которые предпримет WADA на данном этапе, будет передача этого конкретного вопроса в комитет по проверке соответствия. Я подозреваю, что если или когда состоятся слушания по этому вопросу, США будут объявлены не соответствующими кодексу WADA. Это будет означать, что они не смогут принять у себя Олимпийские игры 2028 и 2034 годов.



Если посмотреть на контекст, это было национальное внутрикитайское соревнование, и в радиусе 6000 миль не было ни одного американца. А теперь они пытаются квалифицировать это как нарушение “закона Родченкова”, и это просто плохо», — заявил Паунд.