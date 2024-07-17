Тяжелоатлет из США выступит на Олимпиаде, несмотря на допинг

Источник: Chris Graythen/Getty Images

34-летний тяжелоатлет сдал положительную допинг-пробу в апреле этого года на этапе Кубка мира в Таиланде. В нем были зафиксированы следы метилгексанамина — стимулятора, запрещенного к употреблению в соревновательный период.

Метилгексанамин был внесен в запрещенный список WADA в 2010 году. Вещество используется как предтренировочная добавка, оказывающая стимулирующее воздействие на организм — слабее, чем от приема амфетамина или эфедрина, но сильнее, чем от приема кофеина. В 2012 году один из ведущих российских конькобежецев Павел Кулижников был отстранен за использование это вещества на два года.

Киттс и Федерация тяжелой атлетики США сумели доказать, что использование метилгексанамина было непреднамеренным. Спортсмен прибыл в Таиланд, но не собирался участвовать в соревнованиях из-за травмы, о чем заранее уведомил Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF).

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) согласилось с доводами стороны спортсмена и наказало его за нарушение антидопинговых правил отстранением сроком на один месяц. Срок дисквалификации завершится 2 августа, благодаря чему он сможет принять участие в олимпийских соревнованиях по тяжелой атлетике, которые пройдут в заключительные дни Олимпиады с 7 по 11 августа.

Киттс является чемпионом Панамериканских игр (2019) и трехкратным чемпионом Америки (2018, 2019, 2023). В 2021 году на Олимпийских играх в Токио он выступал в весовой категории до 109 кг, где занял 8-е место среди 14 участников.