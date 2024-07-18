ESPN назвал лучшего спортсмена XXI века

18 июля редакция ESPN опубликовала первые 25 мест рейтинга. В общей сумме издание получили более 70 тысяч голосов при составлении списка лучших атлетов ХХI века. Второе место заняла четырехкратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема американка Серена Уильямс.

Единственный представитель России в рейтинге — капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который стал 54-м в списке. Россиянин идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на счету 38-летнего россиянина 853 шайбы в регулярных чемпионатах. Чтобы превзойти рекорд канадца Уэйна Гретцки (894), российскому форварду нужно забросить еще 42 шайбы.