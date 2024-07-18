ESPN назвал лучшего спортсмена XXI века
Лучшим спортсменом XXI века назван американский пловец Майкл Фелпс.
Лучшим спортсменом XXI века назван американский пловец Майкл Фелпс.
Двадцатитрехкратный олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс признан лучшим спортсменом ХХI века по версии спортивного телеканала ESPN.
18 июля редакция ESPN опубликовала первые 25 мест рейтинга. В общей сумме издание получили более 70 тысяч голосов при составлении списка лучших атлетов ХХI века. Второе место заняла четырехкратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема американка Серена Уильямс.
Третье место занял восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира по футболу Лионель Месси.
Топ-10 спортсменов ХХI века по версии ESPN выглядит следующим образом:
Единственный представитель России в рейтинге — капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который стал 54-м в списке. Россиянин идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на счету 38-летнего россиянина 853 шайбы в регулярных чемпионатах. Чтобы превзойти рекорд канадца Уэйна Гретцки (894), российскому форварду нужно забросить еще 42 шайбы.