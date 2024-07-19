Украинским атлетам запретят приветствовать россиян на Олимпиаде

Такой договоренности НОК Украины достиг с другими международными спортивными федерациями.

«Мы договорились с международными федерациями, где необходимо приветствовать [спортсменов] во время встречи, а также после матча. Договорились, что мы [украинцы] не приветствуем друг друга [с россиянами], не пожимаем руку», — приводит слова президента НОК Вадима Гутцайта ТАСС со ссылкой на эфир украинского телемарафона.

Ранее Гутцайт заявил, что НОК запретит украинским спортсменам стоять на общих фото с россиянами и давать совместные интервью.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении спортсменов из России и Беларуси продолжают действовать ограничения. На соревнованиях они смогут выступить только в индивидуальных видах, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн.

Исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к участию в церемонии открытия Олимпийских Игр, которая состоится 26 июля. Они смогут посетить это мероприятие только в качестве зрителей. Решение об участии нейтральных атлетов в церемонии закрытия будет принято позднее.