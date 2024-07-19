МОК организует трансляции Олимпиады для России на своем сайте

Ранее стало известно, что Первый канал и «Россия 1», входящий в холдинг ВГТРК, решили не приобретать права на трансляции Олимпийских игр и впервые за 40 лет не покажут соревнования по российскому телевидению.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В отношении спортсменов из России и Беларуси продолжают действовать ограничения. На соревнованиях они смогут выступить только в индивидуальных видах, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн.

Исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к участию в церемонии открытия Олимпийских Игр, которая состоится 26 июля. Они смогут посетить это мероприятие только в качестве зрителей. Решение об участии нейтральных атлетов в церемонии закрытия будет принято позднее.