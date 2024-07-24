В Париже в преддверии летних Олимпийских игр 2024 года проходит 142-я сессия Международного олимпийского комитета. Члены МОК проголосовали за проведение зимней Олимпиады 2034 года в Солт-Лейк-Сити.

«МОК имеет честь объявить, что зимние Олимпийские игры 2034 года пройдут в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США», — заявил президент организации Томас Бах.

В голосовании участвовало 95 человек. 83 голосовавших поддержали заявку Солт-Лейк-Сити, шестеро выступили против. Еще шестеро воздержались от участия.

Таким образом, США примут Зимние Олимпийские игры в пятый раз. Дважды Зимняя Олимпиада проходила в Лейк-Плесиде — в 1932 и 1980 годах. В 1960 году Игры состоялись в калифорнийском Скво-Вэлли, а в 2002 году — в Солт-Лейк-Сити, которому через 10 лет предстоит провести грандиозное спортивное мероприятие уже во второй раз.

Ранее 24 июля стало известно о том, что Зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут во Французских Альпах.