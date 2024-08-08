Министр спорта РФ призвал лишить США права на Олимпиаду-2028
Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно лишить США права проведения летней Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает ТАСС.
Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно лишить США права проведения летней Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает ТАСС.
«Если они забанили нашу лабораторию и агентство, указав в причинах якобы имеющееся влияние государства на этот процесс, мы это оспариваем, готовимся к арбитражу в CAS, то с американцами вообще все очевидно. Государство вмешалось в процесс наказания виновных атлетов. В национальном законодательстве, в своей правовой системе ФБР начало преследование китайских атлетов. Все просто очевидно, таким буйным цветом расцвело.
По нормам WADA, конечно, должно американское агентство тоже забанить. Но у американцев не надо ничего доказывать. Просто ФБР напрямую вмешалось, заведя уголовные дела, открыв расследование против китайских атлетов. Тут не надо никаких “актов Родченкова”, счет на табло. Вот и посмотрим. Логика подсказывает, что американское агентство должно быть забанено, а Олимпиада из США должна быть перенесена в другую страну», — сказал Дегтярев.
В августе WADA рассмотрит статус соответствия Антидопингового агентства США (USADA). WADA предпринимает этот шаг в результате спора с USADA по поводу рассмотрения дела 23 китайских пловцов, у которых в 2021 году был обнаружен допинг. В случае отзыва у USADA статуса соответствия, США могут лишить проведения летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе и зимней Олимпиады 2034 года в Солт-Лейк-Сити.