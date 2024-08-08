Стало известно кто заменит Исинбаеву в комиссии спортсменов МОК

Семикратная олимпийская чемпионка американская легкоатлетка Эллисон Феликс, немецкая гимнатска Ким Буи, трехкратная олимпийская чемпионка в гребле на байдарках и каноэ австралийка Джессика Фокс и новозеландский теннисист Маркус Даниэль избраны в комиссию спортсменов МОК.

На четыре места претендовали 29 кандидатов, представляющие 15 различных видов спорта. Спортсменам, участвующим в Олимпиаде в Париже, было предложено отдать свой голос за четырех кандидатов из четырех разных видов спорта.

Ранее стало известно, что 42-летняя Исинбаева не попала в список кандидатов, которые будут участвовать в выборах в обновленный состав комиссии спортсменов. Вместе с ней комиссию покинут Даниэль Дьюрт (плавание, Венгрия), Бритта Хайдеманн (фехтование, Германия) и Ю Сын Мин (настольный теннис, Южная Корея). Их срок полномочий завершится 11 августа.

Елена Исинбаева входила в комиссию спортсменов МОК с 2016 года. Полномочия членов комиссии рассчитаны на восемь лет.

Исинбаева является единственной трехкратной чемпионкой мира на открытом воздухе в прыжках с шестом. Россиянка побеждала на мировых первенствах в 2005, 2007 и 2013 годах. Также 42-летняя спортсменка дважды выиграла золото на Олимпийских играх в 2004 и 2008 годах.