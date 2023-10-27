Елена Исинбаева: рекорды, олимпийские награды и скандал с «номинальным званием»

Детство и юность

Елена Исинбаева родилась 3 июня 1982 года в Волгограде. Мама Елены в детстве увлекалась баскетболом. В пять лет Исинбаеву и ее сестру привели в секцию спортивной гимнастики. Но у тренера Александра Лисового были опасения насчет успешной карьеры в гимнастике из-за высокого роста девочки, однако ее приняли в секцию.

В 15-летнем Елена выполнила норматив «Мастера спорта» по гимнастике и по рекомендации Лисового сменила гимнастические снаряды на сектор для прыжка с шестом. Из-за высокого роста успешную карьеру в гимнастике построить было сложно. Гимнастическая подготовка стала хорошим подспорьем в дальнейших занятиях легкой атлетикой для спортсменки. Позже Исинбаева подарила квартиру Александру Лисовому за то, что тренер направил ее и дал дорогу в жизнь.

Исинбаева начала заниматься в прыжковом секторе под руководством заслуженного тренера России Евгения Трофимова. Он работал с Еленой в годы ее обучения в Волгоградском училище олимпийского резерва с 1998 по 2000 год. А в ноябре 2005 года они закончили свое сотрудничество и Елена уехала в Монако тренироваться под руководством Виталия Петрова.

Успехи в легкой атлетике

В 16 лет Елена одержала свою первую крупную победу в прыжках с шестом на Всемирных юношеских играх в Москве, показав результат 4,00 м. Спустя год она выиграла чемпионат мира среди юношей с мировым рекордом среди девушек — 4,10 м. В этом же году спортсменка заняла пятое место на чемпионате Европы среди юниоров. В 2000 году Елена вновь выиграла чемпионат мира среди юниоров и прибавила к своему прошлогоднему результату 10 см, теперь рекорд составлял 4,20 м.

После выступления на чемпионате мира Исинбаева получила шанс поехать на главные соревнования — Олимпийские игры. В 2000 году женщины впервые в истории разыграли олимпийские награды в прыжках с шестом. Спортсменка отправилась в Сидней, но в квалификации не смогла сделать ни одной зачетной попытки, поэтому попасть в финал ей не удалось.

В 2001 году Исинбаева выиграла юниорский чемпионат Европы, прыгнув на 4,40 м. В этом том же году Елена приняла участие в Международных легкоатлетических соревнованиях в Берлине. Там она прыгнула на высоту 4,46 м и установила новый мировой рекорд среди юниоров, превзойти который смогли спустя четыре года. Выиграв множество наград юниорском уровне, Елена перешла во взрослую возрастную группу. В 2002 году на чемпионате Европы она заняла второе место, уступив соотечественнице Светлане Феофановой.

В 21 год Исинбаева установила свой первый из 28 мировых рекордов. В июле 2003 года выступая на Гран-при в английском Гейтсхеде она взяла высоту 4,82 м. На чемпионат мира в Париж россиянка приехала в качестве фаворитки, но смогла завоевать лишь бронзовую награду. Однако, ее главные успехи, рекорды и награды были еще впереди.

Спустя год Исинбаева установила три мировых рекорда в закрытых помещениях и еще три рекорда на открытых стадионах. Елена триумфально выступила на Олимпийских играх 2004 года, которые прошли в Афинах. Она выиграла золотую медаль, опередив свою принципиальную соперницу и соотечественницу Светлану Феофанову. Также Исинбаева установила новый мировой рекорд преодолев планку на высоте 4,91 м.

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Победа на Играх закрепила за 22-летней спортсменкой статус лидера в мировых женских прыжках с шестом. Спустя год Исинбаева стала первой спортсменкой, которая преодолела планку на высоте пять метров. В августе 2005 года на чемпионате мира в Хельсинки Елена взяла высоту 5,01 м, установив 18-й мировой рекорд в своей спортивной карьере.

Елена Исинбаева установила мировой рекорд на Олимпиаде в Пекине | Источник: РИА "Новости"

На своих третьих Играх в Пекине Исинбаева была безусловной фавориткой. За месяц до Олимпиады спортсменка установила новый мировой рекорд, она прибавила к своему достижению 2 см и прыгнула на высоту 5,03 м. На главном старте четырехлетия Елена вновь взяла золото и обновила олимпийский и мировой рекорды. Спортсменке покорилась планка на отметке 5,05 м.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-6783586&hd=2&id=456241843&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В 2009 году Елена Исинбаева установила самый главный рекорд в своей карьере. На одном из этапов «Золотой лиги» в Цюрихе она преодолела планку на высоте 5,06 м, это достижение до сих пор не побила ни одна спортсменка. А вот последовавший за рекордом чемпионат мира Исинбаева провалила. Спортсменка пробилась в финал, но не смогла взять ни одной высоты. В 2011 году Елена взяла паузу и ушла на время из спорта.

Во время спортивной паузы Исинбаева вернулась в Россию, а вскоре она снова начала тренироваться у Евгения Трофимова. Выиграв несколько стартов в России она вновь установила мировой рекорд. Это случилось в помещении на Гран-при в Стокгольме, Елена прыгнула на высоту 5,01 м. Это был последний рекорд, который ей покорился.

На своих четвертых Играх в Лондоне Исинбаева все также претендовала на высокие места. 30-летняя спортсменка сумела завоевать бронзовую награду.

Исинбаева - бронзовый призер Олимпиады в Лондоне | Источник: РИА "Новости"

После соревнований она снова сделала паузу в карьере из-за рождения ребенка. Елене не теряла форму, тренировалась и не раз говорила, что хочет участвовать в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Но этому не суждено было сбыться.

На Игры в Бразилии Исинбаева не получила допуск, как и другие российские легкоатлеты по причине приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной федерации легкой атлетики из-за допингового скандала.

Исинбаева в составе российской делегации на Играх в Рио | Источник: РИА "Новости"

В 2016 году Исинбаева объявила о завершении карьеры. За это время спортсменка стала двукратной олимпийской чемпионкой 2004 и 2008 года, выиграла бронзу на ОИ-2012, три раза поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета на чемпионатах мира и четыре чемпионатов мира в помещениях, выиграла чемпионат Европы в 2006 году.

Карьера после спорта

Еще будучи действующей спортсменкой, в 2013 году Исинбаева создала Благотворительный фонд для поддержки детей из социальных учреждений и помощи начинающим спортсменам.

Исинбаева после победы на своем последнем чемпионате мира в Москве в 2013 году | Источник: РИА "Новости"

Во время Игр-2016 Елена была избрана в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета. По правилам организации это временная должность сроком на восемь лет. В 2024 году Исинбаева перестанет быть действующим членом МОК и получит номинальное звание «почетный член МОК».

В год завершения карьеры Елену назначили главой наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В 2017 году ее переизбрали, но по требованию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Исинбаева покинула этот пост.

На выборах президента РФ в 2012 и 2018 году Исинбаева была доверенным лицом Владимира Путина. А в 2020 году была включена в рабочую группу по поправкам в Конституцию.

Исинбаева является инструктором по легкой атлетике ЦСКА, имеет звание майора.

Елена Исинбаева и Дмитрий Медведев | Источник: РИА "Новости"

На Олимпиаду в Токио в 2021 году Елена отправилась в качестве члена комиссии спортсменов МОК. Кроме того, она комментировала трансляцию женских прыжков с шестом.

Чем занимается сейчас

Летом 2023 года в МОК осталось четверо россиян — Исинбаева и глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев являются членами организации, почетный президент ОКР Виталий Смирнов и олимпийский чемпион по плаванью Александр Попов — почетными членами МОК.

В июне стало известно, что комиссия по этике МОК начала проверку в отношении Исинбаевой на предмет поддержки боевых действий, а также ее контрактных связей с военными структурами — по аналогии с рекомендациями о допуске спортсменов из России и Беларуси к турнирам. Позже в МОК заявили, что нарушений не нашли и она может вернуться к своим обязанностям.

В июле испанское издание El Digital Sur сообщило, что Исинбаева переехала на испанский остров Тенерифе и живет там в «роскошном комплексе». Елена на это заявила:

«Друзья, обращаюсь ко всем, кто распространяет фейковые статьи и информацию: я человек мира, всегда была и ею останусь. Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые готовы бросить камень в меня сегодня лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью. Запомните: зависть — разрушающее чувство», — написала Исинбаева в одной из своих соцсетей.

Также бывшая легкоатлетка отметила, что в период спортивной карьеры не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала «номинальным».

В России ее высказывание вызвало скандал. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил переименовать в Махачкале легкоатлетический стадион, названный в честь олимпийской чемпионки. В августе со стадиона убрали имя Елены Исинбаевой и оставили прежнее название «Труд». Министр спорта России Олег Матыцин назвал отношение Исинбаевой к воинскому званию недопустимым. При этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал не горячиться и «разобраться в фактах», а пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков посоветовал не забывать про ее заслуги перед страной. «Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции. Где она живет, в конце концов, совершенно неважно. В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать», — сказал Песков.

После шумихи в прессе заметили, что Елена удалила фотографию с Путиным в своих соцсетях. Тогда Исинбаева написала под фото: «Я в команде #putinteam. I'm on the team #putinteam». А также, что Исинбаева закрыла свой благотворительный фонд. Последним мероприятием фонда был Кубок Елены Исинбаевой, прошедший 15—16 января 2022 года в Москве.