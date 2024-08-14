85 россиян из 92-х точно выступят на Паралимпиаде в Париже

Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября. В ней планируют выступить 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пять игроков в настольный теннис и по два в триатлоне и тхэквондо. В состав российской команды вошли 46 чемпионов и призеров Паралимпийских игр, более 50 заслуженных мастеров спорта.
«Паралимпийский комитет России получил аккредитационные карточки практически на всех спортсменов, заявленных на Паралимпийские игры в Париже. Они уже находятся в офисе ПКР в Москве. Проверка продолжается по семи атлетам. Ждем окончательного решения», — приводит слова президента ПКР Павла Рожкова ТАСС.
Ранее стало известно, что «Матч ТВ» покажет соревнования с участием российских спортсменов.
Российские паралимпийцы будут выступать в качестве нейтральных Паралимпийских атлетов (NPA). Им запрещено принимать участие в церемониях открытия и закрытия Игр. Они будут соревноваться только в индивидуальных дисциплинах.
На Паралимпиаде разыграют 549 комплектов наград в 22 видах спорта.