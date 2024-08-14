85 россиян из 92-х точно выступят на Паралимпиаде в Париже

Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября. В ней планируют выступить 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пять игроков в настольный теннис и по два в триатлоне и тхэквондо. В состав российской команды вошли 46 чемпионов и призеров Паралимпийских игр, более 50 заслуженных мастеров спорта.