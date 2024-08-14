Призер ОИ-2024 из США показал, что произошло с его медалью

Олимпийским чемпионом в фехтовании на рапирах стал представитель Гонконга Чен Ка-Лонг, серебряным — итальянец Филиппо Макки. Для Ника Иткина эта медаль стала второй на Олимпийских играх — в Токио-2020 он был в команды США, завоевавшей бронзовую медаль в командной рапире.