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Призер ОИ-2024 из США показал, что произошло с его медалью

Ник Иткин завоевал бронзовую медаль на XXXIII Олимпийских играх в Париже в личных соревнованиях по фехтованию на рапирах.

Американский фехтовальщик Ник Иткин продемонстрировал плохое состояние своей олимпийской медали всего через две недели после ее получения.

В социальных сетях 24-летний Иткин опубликовал видео, где демонстрирует награду. Поверхность бронзовой медали заметно повреждена: на обеих сторонах видны пятна и царапины.

Олимпийским чемпионом в фехтовании на рапирах стал представитель Гонконга Чен Ка-Лонг, серебряным — итальянец Филиппо Макки. Для Ника Иткина эта медаль стала второй на Олимпийских играх — в Токио-2020 он был в команды США, завоевавшей бронзовую медаль в командной рапире.

Ранее качество олимпийских медалей раскритиковал другой спортсмен из США — скейтбордист Найджа Хьюстон.

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