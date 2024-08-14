Призер ОИ-2024 из США показал, что произошло с его медалью

Американский фехтовальщик Ник Иткин продемонстрировал плохое состояние своей олимпийской медали всего через две недели после ее получения.
В социальных сетях 24-летний Иткин опубликовал видео, где демонстрирует награду. Поверхность бронзовой медали заметно повреждена: на обеих сторонах видны пятна и царапины.
Олимпийским чемпионом в фехтовании на рапирах стал представитель Гонконга Чен Ка-Лонг, серебряным — итальянец Филиппо Макки. Для Ника Иткина эта медаль стала второй на Олимпийских играх — в Токио-2020 он был в команды США, завоевавшей бронзовую медаль в командной рапире.
Ранее качество олимпийских медалей раскритиковал другой спортсмен из США — скейтбордист Найджа Хьюстон.