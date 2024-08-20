Президент Польши Дуда может баллотироваться на пост главы МОК

«Анджей Дуда ищет, чем заняться после своего президентства. Однако я советую поискать что-то более реальное. У МОК свои правила отбора сначала членов организации, а затем и президента. В основном в состав МОК входят бывшие спортсмены, тренеры и олимпийцы. Есть небольшая лазейка, которой может воспользоваться политик, желающий возглавить МОК, но обратите внимание, это лишь мои теоретические соображения. Если бы политик был организатором Олимпийских игр или внес большой вклад в их организацию… Но вы знаете, никакой Олимпиады в Польше не было», — сказал Квасьневский.
Анджей Дуда стал президентом Польши летом 2015 года и спустя пять лет был переизбран на второй срок. Он покинет пост президента Польши в августе 2025 года.
В сентябре прошлого года Дуда заявил, что Польша хочет подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Ранее страна дважды подавала заявки на проведение зимних Олимпийских игр (2006, 2022).
Выборы нового президента МОК пройдут в марте 2025 года. Действующий глава организации Томас Бах объявил, что не будет переизбираться на новый срок и оставит свой пост. Он возглавил организацию в сентябре 2013 года.