Президент Польши Дуда может баллотироваться на пост главы МОК

«Анджей Дуда ищет, чем заняться после своего президентства. Однако я советую поискать что-то более реальное. У МОК свои правила отбора сначала членов организации, а затем и президента. В основном в состав МОК входят бывшие спортсмены, тренеры и олимпийцы. Есть небольшая лазейка, которой может воспользоваться политик, желающий возглавить МОК, но обратите внимание, это лишь мои теоретические соображения. Если бы политик был организатором Олимпийских игр или внес большой вклад в их организацию… Но вы знаете, никакой Олимпиады в Польше не было», — сказал Квасьневский.