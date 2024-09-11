Том Круз отказался от гонорара за трюк на закрытии Олимпиады

Напомним, на церемонии закрытия Олимпийский игр в Париже 62-летний Круз спрыгнул с крыши стадиона «Стад де Франс», забрал олимпийский флаг и уехал со стадиона на мотоцикле. После того, как Круз прокатился на мотоцикле по улицам Парижа он приехал на взлетную полосу и заехал в самолет, отправившись в Лос-Анджелес, который примет следующие летние Олимпийские игры в 2028 году.
Также Вассерман отметил, что Том Круз и вся команда, которая работала над проектом, отказались от гонорара.
«Предыстория такова: мы понимали, что делаем 15-минутное шоу в прямом эфире, и поэтому наняли того, кто, по моему мнению, является лучшим человеком в мире для того, чтобы сделать это. Во время презентации в Zoom изначально идея заключалась в том, чтобы на стадионе был человек в балаклаве в качестве дублера. Через пять минут Круз сказал, что он в деле. Но только в том случае, если сделает все сам», — приводит слова Вассермана издание The Hollywood Reporter со ссылкой на CNBC x Boardroom: Game Plan.