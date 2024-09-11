Том Круз отказался от гонорара за трюк на закрытии Олимпиады

«Предыстория такова: мы понимали, что делаем 15-минутное шоу в прямом эфире, и поэтому наняли того, кто, по моему мнению, является лучшим человеком в мире для того, чтобы сделать это. Во время презентации в Zoom изначально идея заключалась в том, чтобы на стадионе был человек в балаклаве в качестве дублера. Через пять минут Круз сказал, что он в деле. Но только в том случае, если сделает все сам», — приводит слова Вассермана издание The Hollywood Reporter со ссылкой на CNBC x Boardroom: Game Plan.