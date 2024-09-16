Чемпион Паралимпиады назвал один негативный момент для россиян

«Неприятно было, что всем спортсменам дают подарки, а нас по национальному признаку обделили. Мы обращались к официальным представителям этого спонсора Паралимпиады. Нам ответили: вы неофициальная делегация, поэтому вам не положено. В тот момент мы огорчились, но затем подумали: ну, не дали телефоны и ладно. Зато мы выиграли медали. Это был единственный негативный момент на Паралимпийских играх в отношении россиян», — приводит слова Вдовина Metaratings.ru.