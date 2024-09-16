Чемпион Паралимпиады назвал один негативный момент для россиян

Напомним, на Паралимпийских играх в Париже Вдовин завоевал золото в беге на 400 метров в классе Т37, в который входят спортсмены с нарушениями координации, а также победил в забеге на 200 метров. На Паралимпиаде в Токио Вдовин стал первым на дистанции 100 метров.
«Неприятно было, что всем спортсменам дают подарки, а нас по национальному признаку обделили. Мы обращались к официальным представителям этого спонсора Паралимпиады. Нам ответили: вы неофициальная делегация, поэтому вам не положено. В тот момент мы огорчились, но затем подумали: ну, не дали телефоны и ладно. Зато мы выиграли медали. Это был единственный негативный момент на Паралимпийских играх в отношении россиян», — приводит слова Вдовина Metaratings.ru.
Генеральный спонсор Олимпийских и Паралимпийских игр предоставлял всем атлетам подарочный набор, в который в том числе входил флагманский складной смартфон. На Играх в Париже российские спортсмены впервые не получили подарочные телефоны.
Российские паралимпийцы, выступавшие в Париже в нейтральном статусе, завоевали 20 золотых, 21 серебряную, 23 бронзовые награды и заняли восьмое место в общем медальном зачете. Победу в зачете одержала сборная Китая, второе место заняли атлеты из Великобритании, тройку лидеров замкнули США.