Американка оспорила решение CAS о лишении ее бронзовой медали ОИ

Чайлз подала апелляцию при поддержке Олимпийского комитета и Федерации гимнастики США. В апелляции утверждается, что слушания в CAS нарушили ее «право быть услышанной», отказавшись рассмотреть видеодоказательства, которые, по мнению Чайлз и Федерации гимнастики США, показали, что апелляция в Париже была подана в пределах одной минуты.