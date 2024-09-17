Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американка оспорила решение CAS о лишении ее бронзовой медали ОИ

Американская гимнастка Джордан Чайлз подала апелляцию в Верховный суд Швейцарии на отмену решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении ее бронзовой награды Олимпиады, сообщает The Guardian.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Чайлз подала апелляцию при поддержке Олимпийского комитета и Федерации гимнастики США. В апелляции утверждается, что слушания в CAS нарушили ее «право быть услышанной», отказавшись рассмотреть видеодоказательства, которые, по мнению Чайлз и Федерации гимнастики США, показали, что апелляция в Париже была подана в пределах одной минуты.

Напомним, в финале соревнований по вольным упражнениям на Олимпийских играх в Париже Чайлз заняла пятое место с результатом 13,666, но после апелляции судьи прибавили ей 0,1 балла, что позволило спортсменке опередить румынок Ану-Марию Бэрбосу и Сабрину Манеку-Войню, набравших 13,700 балла и занять итоговое третье место. После этого румынская сторона оспорила это решение и CAS признал недействительным пересмотр оценок американки, присудив бронзу Бэрбосу.

Позднее Федерация гимнастики США опубликовала заявление, в котором настаивает, что тренер сборной Сесиль Лэнди вовремя подала апелляцию на результат Джордан Чайлз в вольных упражнениях. Однако CAS сообщил, что не будет пересматривать вердикт о присуждении бронзы Бэрбосу.