Американка оспорила решение CAS о лишении ее бронзовой медали ОИ

Чайлз подала апелляцию при поддержке Олимпийского комитета и Федерации гимнастики США. В апелляции утверждается, что слушания в CAS нарушили ее «право быть услышанной», отказавшись рассмотреть видеодоказательства, которые, по мнению Чайлз и Федерации гимнастики США, показали, что апелляция в Париже была подана в пределах одной минуты.
Напомним, в финале соревнований по вольным упражнениям на Олимпийских играх в Париже Чайлз заняла пятое место с результатом 13,666, но после апелляции судьи прибавили ей 0,1 балла, что позволило спортсменке опередить румынок Ану-Марию Бэрбосу и Сабрину Манеку-Войню, набравших 13,700 балла и занять итоговое третье место. После этого румынская сторона оспорила это решение и CAS признал недействительным пересмотр оценок американки, присудив бронзу Бэрбосу.
Позднее Федерация гимнастики США опубликовала заявление, в котором настаивает, что тренер сборной Сесиль Лэнди вовремя подала апелляцию на результат Джордан Чайлз в вольных упражнениях. Однако CAS сообщил, что не будет пересматривать вердикт о присуждении бронзы Бэрбосу.