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10 самых красивых спортсменок СССР: фото

Их достижениями и красотой восхищался весь мир.

Ольга Карасева (спортивная гимнастика)

Источник: РИА "Новости"

Карасева — олимпийская чемпионка 1968 года, чемпионка мира и заслуженный мастер спорта СССР. Также в ее активе две серебряных медали чемпионата мира по спортивной гимнастике.

Эмма Гапченко (стрельба из лука)

Источник: РИА "Новости"

Рекордсменка СССР и мира по стрельбе из лука, абсолютная чемпионка мира, трехкратная чемпионка мира и Европы, бронзовый призер Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года.

Елена Леонтьева (художественная гимнастика)

Источник: РИА "Новости"

Мастер спорта международного класса, трехкратная победительница Кубка Интервидения, серебряный призер чемпионата мира 1971 года.

Валентина Стенина (конькобежный спорт)

Источник: РИА "Новости"

Дважды серебряный призер Олимпийских игр (1960 и 1964 годов), трехкратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, бронзовый призер мирового первенства. Рекордсменка мира.

Марина Крошина (теннис)

Источник: РИА "Новости"

Семикратная чемпионка СССР, пятикратная чемпионка Европы. Победительница юношеского «Уимблдона» 1971 года. Заслуженный мастер спорта СССР, член Зала российской теннисной славы.

Лариса Петрик (спортивная гимнастика)

Источник: РИА "Новости"

Двукратная чемпионка Олимпийских игр 1968 года, бронзовый призер той же Олимпиады. Чемпионка мира, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира. Бронзовый призер чемпионата Европы, абсолютная чемпионка СССР.

Екатерина Гордеева (фигурное катание)

Источник: РИА "Новости"

Двукратная олимпийская чемпионка (1988 и 1994 годы) в парном катании в дуэте с Сергеем Гриньковым, четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы.

Наталья Кучинская (спортивная гимнастика)

Источник: РИА "Новости"

Двукратная чемпионка Олимпийских игр в Мексике 1968 года, двукратный бронзовый призер этой же Олимпиады. Трехкратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер чемпионата мира, бронзовый призер чемпионата мира.

Александра Забелина (фехтование)

Источник: РИА "Новости"

Трехкратная олимпийская чемпионка в фехтовании на рапирах, девятикратная чемпионка мира, 23-кратная чемпионка СССР. Первая советская фехтовальщица, ставшая чемпионкой мира в личном первенстве.

Галина Белоглазова (художественная гимнастика)

Источник: РИА "Новости"

Трехкратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, бронзовый призер чемпионата мира. Четырехкратная чемпионка Европы, чемпионка Игр доброй воли.