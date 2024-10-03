10 самых красивых спортсменок СССР: фото

Ольга Карасева (спортивная гимнастика)
Карасева — олимпийская чемпионка 1968 года, чемпионка мира и заслуженный мастер спорта СССР. Также в ее активе две серебряных медали чемпионата мира по спортивной гимнастике.
Эмма Гапченко (стрельба из лука)
Рекордсменка СССР и мира по стрельбе из лука, абсолютная чемпионка мира, трехкратная чемпионка мира и Европы, бронзовый призер Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года.
Елена Леонтьева (художественная гимнастика)
Мастер спорта международного класса, трехкратная победительница Кубка Интервидения, серебряный призер чемпионата мира 1971 года.
Валентина Стенина (конькобежный спорт)
Дважды серебряный призер Олимпийских игр (1960 и 1964 годов), трехкратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, бронзовый призер мирового первенства. Рекордсменка мира.
Марина Крошина (теннис)
Семикратная чемпионка СССР, пятикратная чемпионка Европы. Победительница юношеского «Уимблдона» 1971 года. Заслуженный мастер спорта СССР, член Зала российской теннисной славы.
Лариса Петрик (спортивная гимнастика)
Двукратная чемпионка Олимпийских игр 1968 года, бронзовый призер той же Олимпиады. Чемпионка мира, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира. Бронзовый призер чемпионата Европы, абсолютная чемпионка СССР.
Екатерина Гордеева (фигурное катание)
Двукратная олимпийская чемпионка (1988 и 1994 годы) в парном катании в дуэте с Сергеем Гриньковым, четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы.
Наталья Кучинская (спортивная гимнастика)
Двукратная чемпионка Олимпийских игр в Мексике 1968 года, двукратный бронзовый призер этой же Олимпиады. Трехкратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер чемпионата мира, бронзовый призер чемпионата мира.
Александра Забелина (фехтование)
Трехкратная олимпийская чемпионка в фехтовании на рапирах, девятикратная чемпионка мира, 23-кратная чемпионка СССР. Первая советская фехтовальщица, ставшая чемпионкой мира в личном первенстве.
Галина Белоглазова (художественная гимнастика)
Трехкратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, бронзовый призер чемпионата мира. Четырехкратная чемпионка Европы, чемпионка Игр доброй воли.