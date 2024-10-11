Министра спорта Украины избрали в исполком WADA от Европы

В 2021 году WADA обвинило Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) в нарушении статей всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов тестирования и расследования. Расследование, известное как «Операция Геркулес», было начато в 2019 году и обнаружило доказательства, что с 2012 года НАДЦУ проводит необоснованный заблаговременный сбор допинг-проб, организуя тестирование спортсменов по предварительному уведомлению.