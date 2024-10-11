Министра спорта Украины избрали в исполком WADA от Европы

Как сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины, Бедный вступит в должность с 1 января 2025 года.
Каждый из пяти регионов мира представлен в исполкоме WADA одним делегатом. В настоящее время эту должность от Европы занимает бывший министр спорта Франции Роксана Марасиняню. Ранее специальный комитет Европейского координационного совета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством единогласно выдвинул Бедного для избрания в исполком WADA.
В 2021 году WADA обвинило Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) в нарушении статей всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов тестирования и расследования. Расследование, известное как «Операция Геркулес», было начато в 2019 году и обнаружило доказательства, что с 2012 года НАДЦУ проводит необоснованный заблаговременный сбор допинг-проб, организуя тестирование спортсменов по предварительному уведомлению.
44-летний Матвей Бедный с ноября 2023 года был временно исполняющим обязанности министра после отставки олимпийского чемпиона по фехтованию Вадима Гутцайта. В начале сентября 2024 года Бедный официально возглавил Министерство молодежи и спорта Украины.