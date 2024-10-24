Экс-врач сборной России: обвинения в допинге на ОИ в Сочи — бред

«Если затронуть тему Сочи и обвинений в системном применении допинга, то я могу сказать одно: бред — на то он и бред, что никакие аргументы больным сознанием не воспринимаются. Тех, кто обвинял российских спортсменов, надо только лечить, ну или обследовать как минимум», — написал Шветский.
В ноябре 2015 года Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) опубликовала доклад, в котором обвинила Россию в серьезных нарушениях антидопинговых правил, включая организацию государственной программы допинга. Доклад стал началом череды расследований и санкций. В июле 2016 года было опубликовано новое расследование под руководством Ричарда Макларена, которое подтвердило наличие широкой схемы, направленной на сокрытие положительных допинг-проб, в том числе во время Олимпиады в Сочи. После расследования WADA Россия лишилась ряда медалей, а на следующих Играх ее спортсмены выступали под нейтральным флагом.
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи российские спортсмены завоевали 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых, что позволило ей занять первое место в общекомандном зачете. Позднее россиян лишили трех золотых и одной серебряной медали, после чего Россия потеряла лидерство в общекомандном зачете, уступив первую строчку Норвегии.