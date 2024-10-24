Экс-врач сборной России: обвинения в допинге на ОИ в Сочи — бред

В ноябре 2015 года Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) опубликовала доклад, в котором обвинила Россию в серьезных нарушениях антидопинговых правил, включая организацию государственной программы допинга. Доклад стал началом череды расследований и санкций. В июле 2016 года было опубликовано новое расследование под руководством Ричарда Макларена, которое подтвердило наличие широкой схемы, направленной на сокрытие положительных допинг-проб, в том числе во время Олимпиады в Сочи. После расследования WADA Россия лишилась ряда медалей, а на следующих Играх ее спортсмены выступали под нейтральным флагом.