Вик Уайлд раскритиковал идею отмены второго гражданства

Российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд высказался об идее отмены второго гражданства.
«Отмена двойного гражданства? Хотят, чтобы у меня не было паспорта США и России одновременно? Если это произойдет, то для меня будет плохо. Думаю, для России тоже будет плохо. Если правительство хочет, чтобы люди выбирали между паспортом РФ и любым другим европейским или американским паспортом, то это не будет хорошо для России. Очень мало людей выберут Россию в этой ситуации. Какой паспорт выберу в таком случае? Я не хочу говорить о подобной тупой ерунде. Не стану на это отвечать», — приводит слова Уайлда Sport24.
Вик Уайлд — единственный сноубордист, выигравший две золотые медали на одних Играх и единственный в истории представитель сборной России по сноуборду, выигравший олимпийское золото. Также на его счету бронза Игр-2022 в Пекине. С 2011 по 2021 год Вик был женат на Алене Заварзиной, чемпионке мира в параллельном гигантском слаломе и бронзовом призере Игр в Сочи в той же дисциплине.
В 2022 году Вик Уайлд объявил о завершении спортивной карьеры.