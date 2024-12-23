Спортсмены, выигравшие медали на летних и зимних Олимпийских играх

Эдди Иган
В августе 1920 года американец Эдди Иган выиграл золото в боксе в категории до 79,4 кг, победив в финале норвежца Сверре Серсдала. Спустя четыре года в Париже Иган хотел повторить свой успех, но вылетел в первом же бою, проиграв по очкам Артуру Клифтону.
Эдди Иган окончил Йельский университет в 1921 году, затем изучал право в Гарвардском и Оксфордском университетах, получив степень бакалавра гуманитарных наук в Оксфорде в 1928 году.
За несколько недель до Олимпийских игр 1932 года в Лейк-Плэсиде экс-боксеру предложили выступить в составе сборной США по бобслею. Иган стал разгоняющим и помог команде завоевать золото. Вместе с Эдди в экипаже были олимпийский чемпион Билли Фиск, Клиффорд Грей и Джо О'Брайен.
Эдди Иган остается единственным в истории обладателем золота как на летних, так и на зимних Олимпийских играх.
Якоб Тамс
Норвежский спортсмен Якоб Тамс был одним из сильнейших прыгунов на лыжах с трамплина. Тамс стал первым олимпийским чемпионом в этом виде спорта. Норвежец завоевал золото на Играх 1924 года в Шамони. Спустя четыре года на Олимпийских играх в Санкт-Морице Тамс не смог войти в тройку призеров и занял лишь 28-е место.
Самое удивительное, что Якоб смог завоевать еще одну медаль на Олимпиаде, только уже в парусном спорте. В 1936 году на Играх в Берлине он попал в сборную и выступил в команде в классе 8-метровых яхт, где норвежцы стали вторыми.
Криста Лудинг-Ротенбургер
Немецкая конькобежка Криста Лудинг-Ротенбургер установила уникальное достижение. Она завоевала медали на летних и зимних Олимпийских играх в один год. Криста приняла участие в четырех зимних (1980, 1984, 1988, 1992) и одной летней (1988) Олимпиадах.
В 1980 году тренер Эрнст Лудинг убедил Кристу заняться велоспортом в межсезонье. Позднее ей разрешили участвовать в международных соревнованиях.
Самым успешным в карьере спортсменки оказался 1988 год. На Олимпиаде в Калгари Лудинг-Ротенбургер стала чемпионкой на 1000 метров и стала второй в забеге на 500 метров. А в сентябре на Играх в Сеуле в финале спринта на велотреке Криста уступила только двукратной олимпийской чемпионке Эрике Салумяэ из СССР.
Лорин Уильямс
Американская легкоатлетка Лорин Уильямс в 2000-х была одной из самых заметных девушек в спринте. В 2004 году на Олимпийских играх в Афинах спортсменка стала второй на королевской дистанции — 100 метров, проиграв представительнице Беларуси Юлии Нестеренко. Также Уильямс имеет в активе три золота и серебро чемпионатов мира. В 2012 году в Лондоне Уильямс завоевала золото в эстафете 4×100 метров.
Спустя два года на Олимпийских играх в Сочи Уильямс выступила в бобслее. Она стала разгоняющей в экипаже двойке с многократным призером Игр и чемпионатов мира пилотом Эланой Майерс. Американки лидировали после трех заездов, но в последнем все же уступили олимпийским чемпионкам Ванкувера канадкам Кейли Хамфрис и Хезер Мойс.
Клара Хьюз
Еще одна представительница конькобежного спорта, которая успешно выступала в велоспорте. Канадка Клара Хьюз завоевала множество наград на летних и зимних Олимпийских играх. Хьюз начала заниматься конькобежным спортом в 16 лет. Практически сразу она переключилась на велоспорт. Хьюз каталась как на треке, так и на шоссе. В 1996 году на Играх в Атланте спортсменка стала третьей в индивидуальной и групповой гонках. Спустя четыре года в Сиднее Хьюз стала шестой в гонке с раздельным стартом.
Но уже через два года Клара Хьюз вновь попала в сборную по конькобежному спорту и завоевала бронзу в Солт-Лейк-Сити на дистанции 5000 метров. В 2006 году на Играх в Турине представительница Канады стала первой на этой же дистанции и завоевала серебряную медаль в командной гонке. На своей пятой Олимпиаде в Ванкувере Хьюз вновь увезла бронзовую награду на своей коронной дистанции.
В 2011 году Клара Хьюз опередила всех на Панамериканских играх в индивидуальной и групповой гонках на шоссе и смогла отобраться на летнюю Олимпиаду в Лондоне. В 39 лет Хьюз стала пятой в гонке с раздельным стартом и заняла 32-е место в групповой гонке.