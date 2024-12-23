Спортсмены, выигравшие медали на летних и зимних Олимпийских играх

Еще одна представительница конькобежного спорта, которая успешно выступала в велоспорте. Канадка Клара Хьюз завоевала множество наград на летних и зимних Олимпийских играх. Хьюз начала заниматься конькобежным спортом в 16 лет. Практически сразу она переключилась на велоспорт. Хьюз каталась как на треке, так и на шоссе. В 1996 году на Играх в Атланте спортсменка стала третьей в индивидуальной и групповой гонках. Спустя четыре года в Сиднее Хьюз стала шестой в гонке с раздельным стартом.