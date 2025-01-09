США отказались выплачивать крупнейший ежегодный взнос WADA

«Всемирное антидопинговое агентство подтверждает, что не получило согласованного взноса в бюджет WADA за 2024 год от правительства Соединенных Штатов к крайнему сроку 31 декабря 2024 года. Согласно статье 6.6 устава WADA, представители органов государственной власти из страны, не уплатившей взносы, не имеют права заседать в совете учредителей или исполнительном комитете. Поэтому 1 января каждого года любой член совета учредителей или исполнительного комитета, представляющий страну, не уплатившую ежегодный взнос за предыдущий год, автоматически теряет свое место», — сообщили в WADA.