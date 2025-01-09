США отказались выплачивать крупнейший ежегодный взнос WADA

Как сообщает пресс-служба USADA, власти США отказались выплатить взнос WADA за 2024 год. Такое решение приняло управление национальной политики по контролю за оборотом наркотиков страны из-за дела со скрытыми пробами китайских пловцов.
США выплачивает крупнейший взнос среди стран, сотрудничающих с Всемирным антидопинговым агентством. Он составляет 3,6 миллиона долларов — 14% бюджета WADA. К примеру, взнос России составляет 1,4 миллиона долларов, а бюджет организации на 2025 год — 57,5 миллиона долларов.
«Нынешнее руководство WADA не оставило США другого выхода после того, как не выполнило несколько вполне обоснованных требований, таких как независимая проверка деятельности организации. В WADA должны произойти значительные реформы, чтобы подобное никогда не повторилось», — говорится в заявлении антидопинговой организации США.
«Всемирное антидопинговое агентство подтверждает, что не получило согласованного взноса в бюджет WADA за 2024 год от правительства Соединенных Штатов к крайнему сроку 31 декабря 2024 года. Согласно статье 6.6 устава WADA, представители органов государственной власти из страны, не уплатившей взносы, не имеют права заседать в совете учредителей или исполнительном комитете. Поэтому 1 января каждого года любой член совета учредителей или исполнительного комитета, представляющий страну, не уплатившую ежегодный взнос за предыдущий год, автоматически теряет свое место», — сообщили в WADA.
Единственным представителем США в исполкоме WADA был Рауль Гупта — глава Управления национальной политики по контролю за наркотиками.
В 2024 году издание The New York Times сообщило, что положительный результат дали пробы 23 китайских пловцов, проваливших тестирование в 2021 году, незадолго до старта токийских Игр. Однако спортсмены избежали санкций, поскольку WADA приняло версию китайской стороны о непреднамеренном употреблении допинга спортсменами. В этот раз китайская сторона сослалась на то, что пловцы съели содержащие стероиды гамбургеры в пекинском ресторане.