Чиновник из Якутии потратил миллион рублей, чтобы слетать на ОИ

Директор якутского спорткомплекса «Триумф» Михаил Пахомов оштрафован на 20 тысяч рублей за нецелевое использование бюджетных средств в личных целях, сообщается на сайте местной прокуратуры.
Пахомов выписал командировочные расходы себе и двум своим подчиненным в размере более 900 тысяч рублей для посещения Олимпийских игр в Париже. Помимо штрафа, прокуратура внесла представление о возврате в бюджет потраченных денег.
«Триумф» был торжественно открыт в июле 2012 года. Пахомов руководит спорткомплексом с мая 2021 года.