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Чиновник из Якутии потратил миллион рублей, чтобы слетать на ОИ

Директор якутского спорткомплекса «Триумф» Михаил Пахомов оштрафован на 20 тысяч рублей за нецелевое использование бюджетных средств в личных целях.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Директор якутского спорткомплекса «Триумф» Михаил Пахомов оштрафован на 20 тысяч рублей за нецелевое использование бюджетных средств в личных целях, сообщается на сайте местной прокуратуры.

Пахомов выписал командировочные расходы себе и двум своим подчиненным в размере более 900 тысяч рублей для посещения Олимпийских игр в Париже. Помимо штрафа, прокуратура внесла представление о возврате в бюджет потраченных денег.

«Триумф» был торжественно открыт в июле 2012 года. Пахомов руководит спорткомплексом с мая 2021 года.