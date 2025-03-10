Кандидат в президенты МОК Ватанабэ объяснил, почему приехал в РФ

Президент Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета Моринари Ватанабэ объяснил, почему приехал в Москву.
10 марта в Новогорске прошла встреча членов сборных команд по спортивной и художественной гимнастике с президентом FIG, членом МОК, кандидатом на пост президента МОК Моринари Ватанабэ.
«Многие украинские гимнасты не хотят быть на одном помосте с россиянами, их можно понять. Все понимают, как сложно терять близких. Но я сам потерял отца из-за рака после ядерной бомбардировки Хиросимы. 140 тысяч человек погибли, но никто сейчас не против американского народа. Нам нужно время, нам нужно образовывать людей, говорить о необходимости мира. Мы должны встать между двумя сторонами и способствовать примирению. Вот почему я приехал в Москву». — заявил Моринари Ватанабэ.
Глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ считает необходимым разработать более четкие критерии для допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2028 года, которые пройут в Лос-Анджелесе.
«Я думаю о российских, украинских, китайских гимнастах. Мы согласились предоставить российским гимнастам право выступить на Олимпиаде в Париже, но многие отказались от нейтрального статуса. Мы должны многое проработать, изучить разные позиции. Необходимо предоставить более четкие критерии допуска к Олимпиаде 2028 года, это то, над чем я со своей нейтральной позиции буду работать», — отметил Ватанабэ на пресс-конференции для иностранных журналистов.
Ватанабэ является одним из семи кандидатов на пост президента МОК. Выборы преемника Томаса Баха пройдут 20 марта в Афинах.