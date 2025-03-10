Кандидат в президенты МОК Ватанабэ объяснил, почему приехал в РФ

«Многие украинские гимнасты не хотят быть на одном помосте с россиянами, их можно понять. Все понимают, как сложно терять близких. Но я сам потерял отца из-за рака после ядерной бомбардировки Хиросимы. 140 тысяч человек погибли, но никто сейчас не против американского народа. Нам нужно время, нам нужно образовывать людей, говорить о необходимости мира. Мы должны встать между двумя сторонами и способствовать примирению. Вот почему я приехал в Москву». — заявил Моринари Ватанабэ.